Le Real Madrid bat Al Hilal et remporte la Cinquième Coupe du Monde des Clubs, un record

Le Real Madrid a remporté la Coupe du monde des clubs pour une cinquième fois record avec une victoire palpitante 5-3 contre Al Hilal samedi au Maroc.

Vinicius Junior et Fede Valverde ont marqué deux fois chacun, tandis que Karim Benzema a également marqué à son retour de blessure lors de la victoire spectaculaire de Madrid sur leurs adversaires saoudiens.

L’équipe de Carlo Ancelotti, qui s’est qualifiée en tant que vainqueur de la Ligue des champions la saison dernière, avait beaucoup trop de qualité offensive pour que ses adversaires puissent la gérer.

Le triomphe catégorique de Madrid au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat a assuré son deuxième trophée de la saison, après avoir remporté la Super Coupe d’Europe en août.

Cela a également fourni un répit bienvenu à leur campagne en Liga, où ils ont huit points de retard sur leurs rivaux de Barcelone, qui les ont également battus lors de la finale de la Super Coupe d’Espagne en janvier.

Madrid a également remporté trois Coupes intercontinentales en 1960, 1998 et 2002 – un match entre champions d’Europe et d’Amérique du Sud, qui a fusionné avec la Coupe du monde des clubs en 2005.

“Nous sommes très heureux, pour la huitième fois Madrid est champion du monde, c’était ce que nous devions faire”, a déclaré Ancelotti à Telecinco.

« Nous sommes contents, c’était un bon match. Je pense que nous étions bons devant, avec Vinicius, Karim, Valverde, qui en ont obtenu deux, et en haut, l’équipe avait de la mobilité et de la qualité.”

Ancelotti a ramené Benzema dans la formation de départ après avoir raté la victoire en demi-finale contre Al Ahly en raison d’une blessure à la cuisse, Rodrygo étant tombé sur le banc.

L’attaquant de 35 ans a créé le premier but de Vinicius avec une courte passe pour envoyer l’ailier brésilien au but.

Après une période frustrante en Espagne à cause d’insultes racistes dans les tribunes et d’adversaires qui le ciblaient sur le terrain, Vinicius a pu s’amuser au Maroc, marquant les deux matches de Madrid et sacré joueur du tournoi.

“Nous sommes ravis de lui car il ne cesse de s’améliorer, il est beaucoup plus efficace”, a déclaré Ancelotti aux journalistes.

“Il marque dans presque tous les matchs et fait la différence dans chacun d’eux.”

Il en va de même pour l’équipe dans son ensemble, heureuse de faire une courte pause dans sa bataille nationale contre le Barcelone de Xavi Hernandez pour remporter le titre de champion du monde.

“Nous nous améliorons”, a ajouté Ancelotti. “Il faut considérer qu’il y a eu des erreurs à l’arrière, l’équipe revient, comme Karim, (Eder) Militao, (Thibaut) Courtois.

“Ce trophée va nous donner un coup de pouce pour le reste de la saison.”

Valverde a marqué le deuxième but à travers les jambes du défenseur Ali Albulayhi, laissant le gardien Abdullah Al-Mayoof sans vue.

L’ancien attaquant de Porto Moussa Marega en a retiré un pour les vainqueurs de la Ligue des champions d’Asie 2021, glissant un tir devant Andriy Lunin, qui aurait dû faire plus pour le garder à l’écart.

Le gardien ukrainien, remplaçant de Courtois blessé, fêtait son anniversaire mais malgré la victoire, il avait un match à oublier.

Pendant une courte période, il a semblé que l’équipe saoudienne allait vraiment tester ses plus illustres rivaux, mais Madrid est passé à la vitesse supérieure en seconde période et a remporté une victoire divertissante.

Activer le style

Vinicius a mis en place Benzema au début de la seconde période avec un superbe centre utilisant l’extérieur de sa botte et l’attaquant français n’a commis aucune erreur à bout portant.

Le milieu de terrain uruguayen Valverde a marqué son deuxième but après une combinaison habile avec le défenseur Dani Carvajal, retrouvant sa forme et ses buts après une baisse de forme.

Al Hilal a marqué un autre but grâce à l’ancien attaquant de l’Atletico Madrid, Luciano Vietto, qui a réussi un effort devant Lunin.

Vinicius a rapidement riposté avec une frappe clinique mais Vietto a bondi avec un virage intelligent et a terminé pour réduire à nouveau la distance à deux buts.

Marega a envoyé une bonne chance à 10 minutes de la fin, laissant Madrid décrocher alors qu’il aurait pu forcer une finale nerveuse.

Une équipe de la confédération asiatique n’a jamais remporté le tournoi, les équipes européennes soulevant le trophée chaque année depuis la victoire des Corinthians du Brésil en 2012.

Flamengo, ancien vainqueur brésilien de la Copa Libertadores, a terminé troisième avec une victoire 4-2 sur les Egyptiens d’Al Ahly.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)