Le Real Madrid a remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA pour la cinquième fois en huit éditions après avoir battu l’équipe saoudienne d’Al Hilal 5-3 au Maroc samedi soir.

Les 14 fois champions d’Europe ont mené 2-0 en 20 minutes grâce aux buts de Vinicius Junior et Fede Valverde, mais Al Hilal en a retiré un peu après grâce à l’attaquant malien Moussa Marega.

Karim Benzema, de retour dans l’équipe après une blessure, a ensuite fait 3-1 à Madrid après 54 minutes et Valverde a marqué son deuxième de la nuit pour mettre Los Blancos 4-1 avant qu’une heure ne soit jouée.

Mais Al Hilal n’a pas cédé et l’ancien attaquant de l’Atletico et de Villarreal Lucas Vietto a marqué deux fois, de chaque côté d’un autre effort de Vinicius, pour porter le match à 5–3 avec un peu plus de 10 minutes à jouer.

C’était la fin du score, cependant, et Madrid a traversé un contenu divertissant pour remporter sa cinquième Coupe du monde des clubs depuis 2014.

Cette édition en cours, bien que disputée en 2023, est la compétition 2022.

En plus de ses cinq Coupes du Monde des Clubs, Madrid a également remporté la Coupe Intercontinentale (qui a précédé ce tournoi) à trois reprises.