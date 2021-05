Le Real Madrid, Barcelone, la Juventus seront-ils interdits?

La saga de la Super League continue. Mercredi, ESPN a rapporté que l’UEFA était prête à entamer une procédure disciplinaire contre des clubs qui ne se sont pas officiellement retirés de la Super League, ce qui pourrait entraîner une interdiction maximale de deux ans des compétitions européennes.

Vendredi soir, l’UEFA a publié une déclaration annonçant des « mesures de réintégration » pour neuf des 12 clubs impliqués dans la Super League (dont Manchester United, Arsenal et Chelsea) qui ont accepté – entre autres – d’abandonner formellement le projet et de s’engager à Compétitions de l’UEFA telles que la Ligue des champions.

2 Liés

Le lendemain matin, les trois clubs exclus de l’accord – la Juventus, Barcelone et le Real Madrid – ont publié leur propre déclaration commune dans laquelle ils se plaignaient de « pressions, menaces et infractions de tiers », ont réitéré leurs raisons de lancer la Super League. en premier lieu et a insisté sur le fait que des décisions de justice existent déjà pour empêcher l’UEFA et la FIFA de prendre des mesures disciplinaires immédiates à leur encontre.

C’est une situation compliquée, alors voici un Q&R pour le déballer.

Q: Pourquoi l’UEFA et les neuf clubs ont-ils accepté ces mesures?

UNE: L’UEFA veut évidemment qu’ils jouent en Ligue des champions car ils génèrent une grosse part de revenus pour l’organisation. Et c’est important parce que l’UEFA redistribue plus de 90% des revenus aux clubs, associations membres et autres parties prenantes. C’est un organe élu et si, pour une raison quelconque, il ne peut pas fournir ces fonds à ses parties prenantes, ses dirigeants ne font pas leur travail … et peuvent être rejetés.

Dans le même temps, l’UEFA ne pouvait pas se contenter d’accueillir les clubs comme si de rien n’était, avec le risque de se retrouver au même poste dans un an ou deux. Il était important qu’il obtienne un engagement ferme et cet accord comprend une amende de 100 millions d’euros (120 millions de dollars) si les clubs «cherchent à jouer» dans une «compétition non autorisée» comme une future Super League.

De plus, en guise de « geste de bonne volonté », les neuf clubs contribueront au total à hauteur de 15 millions d’euros (18,2 millions de dollars) aux jeunes et aux projets de base et ils seront condamnés à une amende de 5% de ce qu’ils gagnent des compétitions interclubs de l’UEFA pendant une saison. Il est difficile de dire combien cela va coûter, et cela variera d’un club à l’autre car cela dépend des performances et de la taille du marché, mais cela pourrait aller de 1 à 8 millions d’euros. Cela devrait s’élever à peut-être 30 millions d’euros au total qui seront également redistribués.

Q: OK, donc en moyenne, cela pourrait finir par coûter à chacun des clubs « rebelles » peut-être environ 3 à 4 millions d’euros chacun … cela ne semble pas beaucoup. Est-ce pour cela qu’ils ont accepté l’accord?

UNE: Je pense que oui. À l’heure actuelle, ces clubs souffrent financièrement à cause de la pandémie de COVID-19 et il était inutile que l’UEFA tente de les presser davantage. Même cette amende de 100 millions d’euros est plus pour le spectacle, car s’ils devaient simplement rompre et démissionner, je ne sais pas à quel point elle serait légalement exécutoire. Mais il est important pour les clubs de revenir dans le giron, en particulier les six clubs de Premier League, compte tenu de la force de la réaction de leurs fans. Maintenant, ils peuvent passer à autre chose.

– Marcotti, Ogden: Les retombées de la Super League: l’UEFA, la réforme de la Ligue des champions à nouveau?

– Olley: Premier League après l’effondrement de la Super League: Big Six face à des problèmes juridiques?

– Lowe: Comment l’Espagne a réagi à la séparation de Barcelone, du Real Madrid et de l’Atletico

Q: Mercredi, vous avez signalé que seuls sept clubs – les six anglais, plus l’Atletico Madrid – avaient convenu de l’accord. Qu’est-ce qui a changé pour les deux autres, Milan et l’Inter? Est-ce la menace d’une interdiction de la concurrence européenne?

UNE: Ils ont estimé – comme le font encore les trois résistants – qu’ils étaient sur un terrain assez solide sur le plan juridique. Je pense juste que les vis se sont tournées sur eux. Une personne à qui j’ai parlé l’a décrit comme ces films de flics où ils séparent les suspects, les placent dans des pièces différentes et essaient de faire avouer le suspect et de s’en prendre à ses amis en leur disant que les autres suspects sont sur le point de témoigner contre eux.

Ils n’étaient pas seulement sous la pression de l’UEFA, ils étaient également sous la pression des sept autres clubs, qui les exhortaient à accepter l’accord. D’autant qu’il est probable que l’UEFA n’offrirait l’accord que si un minimum de neuf clubs l’acceptait: cela signifierait, sur la base des statuts de la Super League, que la compétition serait dissoute. N’oubliez pas que ces clubs existent dans le même écosystème: ils font des affaires ensemble; ils sont interdépendants.

Q: Alors pourquoi leur a-t-il fallu si longtemps?

UNE: Pour commencer, ils croyaient au projet. Et tant qu’il existait encore sous une forme ou une autre, ils avaient encore un effet de levier auprès de l’UEFA pour conclure un meilleur accord pour eux-mêmes en termes de répartition des revenus et d’accès aux compétitions européennes. Ce sont deux problèmes qui, bien que l’UEFA ait approuvé la réforme de la Ligue des champions avec le modèle suisse à partir de 2024, restent non résolus.

Au-delà de cela, lorsque les 12 clubs ont formé la société Super League, ils ont accepté de payer une amende massive (jusqu’à 150 millions d’euros) s’ils abandonnaient au cours des cinq premières années. Cela serait ensuite redistribué aux clubs restants.

Q: Attendez une minute … donc neuf clubs ont abandonné. Chacun est contractuellement obligé de payer 150 millions d’euros aux trois clubs restants … cela signifie-t-il que le Real Madrid, la Juventus et Barcelone vont se partager 1,35 milliard d’euros entre eux?

UNE: En théorie, oui. C’est ce qu’ils prétendent que dit le contrat. Cependant, nous parlons ici d’avocats et, comme nous l’avons vu à partir de différends juridiques au fil des ans, tout le monde peut deviner ce qui se passerait réellement s’ils intentaient des poursuites. De plus, il est difficile de voir les méga clubs européens se poursuivre soudainement pour cela. Après tout, à long terme, ils doivent tous travailler ensemble. Sans compter que, selon les règles de la FIFA, les clubs (et associations) ne peuvent pas se poursuivre les uns les autres, ils doivent saisir les tribunaux sportifs, sous peine de suspension. Je ne suis donc pas sûr que cette pénalité massive signifie quoi que ce soit, à moins que les trois clubs restants ne veuillent devenir des parias éternels.

Q: Qu’en est-il de Barcelone, de la Juventus et du Real Madrid? Que leur arrive-t-il maintenant? Vont-ils être bannis?

UNE: Ils sont évidemment dans une position encore plus faible maintenant. L’UEFA peut entamer une procédure disciplinaire et la peine maximale est une interdiction de deux ans. Mais ils ne pensent vraiment pas qu’ils seront interdits ou même disciplinés, principalement pour deux raisons.

Premièrement, il y a une décision d’un tribunal de Madrid qui interdit à l’UEFA de les punir jusqu’à ce que l’affaire sur la légalité d’une Super League ait été entendue. Il s’agit essentiellement d’une injonction et cela pourrait prendre des siècles à être résolu. Au moment où cela sera résolu, le climat pourrait être complètement différent à l’UEFA. Ou, les clubs de Super League pourraient gagner … qui sait?

jouer 1:45 Gab Marcotti recommande de punir les dirigeants individuels, et non les clubs, après la débâcle de la Super League européenne.

Q: Mais c’est un tribunal à Madrid. L’UEFA est en Suisse, que s’en soucie-t-elle?

UNE: Sans aller trop loin dans les mauvaises herbes, cela a à voir avec le droit européen et où l’UEFA fait des affaires et, sur la base de quelque chose appelé le traité de Lugano, l’injonction peut être appliquée. Cela rendrait l’UEFA un mépris et, disent les clubs, cela rendrait les membres de leur commission de discipline personnellement responsables.

Q: OK, quelle est l’autre raison?

UNE: L’UEFA entamerait très probablement la procédure disciplinaire en faisant valoir que les trois clubs restants de la Super League ont violé l’article 51, qui stipule que les clubs ne peuvent «former d’alliances» sans l’autorisation de l’UEFA. La Juventus, Barcelone et le Real Madrid affirment que lorsque la Super League a été formée, la première chose qu’ils ont faite a été de demander la permission et la reconnaissance.

Q: C’est un peu sournois. N’ont-ils pas planifié secrètement cela pendant des années, convenu de chaque détail jusqu’au format et des participants, puis se sont rendus à l’UEFA comme si c’était un accord conclu?

UNE: Plutôt. Mais nous parlons ici de petits caractères juridiques. Et si l’UEFA prenait des mesures disciplinaires, en plus de l’injonction du tribunal de Madrid, ils auraient la possibilité de saisir le Tribunal arbitral du sport de Lausanne. Et, comme nous l’avons vu, le bilan de l’UEFA là-bas n’est pas génial: c’est essentiellement la « cour suprême » de la justice sportive et ce sont eux qui ont annulé l’interdiction de Manchester City l’été dernier. Néanmoins, il était important d’entendre les trois clubs, car à part les apparitions décousues à la télévision du président madrilène Florentino Perez, ils n’ont jamais fait valoir leur point de vue.

Q: Que voulez-vous dire?

UNE: Nous n’avons jamais entendu pourquoi ils pensaient qu’une Super League était nécessaire jusqu’à présent et ils n’ont jamais repoussé l’idée que c’était une ligue « échappée ». Ils ont dit qu’ils n’allaient le faire qu’avec l’approbation de l’UEFA et de la FIFA – un peu comme l’Euro League de basket-ball.

Ils ont dit qu’il s’agissait de réformes structurelles nécessaires parce que le jeu était devenu insoutenable; ils ont dit qu’ils étaient prêts à partager et à faire des «paiements de solidarité» au reste de la pyramide; ils ont dit que le football féminin était une priorité; ils ont fait valoir qu’ils mettraient en œuvre des contrôles des coûts et une surveillance financière pour rendre le système viable. Et ils ont dit qu’il serait irresponsable de ne pas faire cela, parce que l’intérêt mondial pour le sport « n’est pas acquis ».

Q: Ont-ils un point?

Lisez toutes les dernières nouvelles et réactions de l’écrivain principal de l’ESPN FC Gabriele Marcotti.

UNE: Bien que je sois d’accord l’intérêt mondial n’est pas acquis, je souligne également que les revenus du football européen ont doublé au cours de la décennie précédant la pandémie, donc c’est plutôt bon. De même, il n’est en aucun cas garanti que leur format aurait accru l’intérêt à tous les niveaux: ils n’en ont certainement fourni aucune preuve. Et si le jeu des femmes et les paiements de solidarité étaient une telle priorité, pourquoi n’ont-ils pas offert un minimum de détails dans leur communiqué de presse original. (Vous vous en souvenez peut-être, il disait simplement qu’une ligue féminine serait créée « en temps voulu ».)

En ce qui concerne le contrôle des coûts, personne n’a perdu de vue que trois des clubs impliqués ont enfreint le système de fair-play financier de l’UEFA, conçu pour empêcher les clubs membres de dépenser plus qu’ils ne gagnent. Plus précisément, ces clubs occupaient des postes de direction au sein de l’Association des clubs européens, le président de la Juventus, Andrea Agnelli, siégeait au conseil d’administration de l’UEFA, ils ont passé six mois à négocier – puis à approuver – le nouveau format de la Ligue des champions.

Si toutes ces priorités étaient énormes, pourquoi ne pas en parler alors? Pourquoi ne pas monter votre campagne alors?

Q: Ouais, pourquoi pas?

UNE: Que vous soyez d’accord ou non avec la Super League, il ne fait aucun doute que la façon dont ils ont essayé de lui donner vie était incroyablement maladroite et, franchement, incompétente. C’est quelque chose sur lequel même certains des plus fervents partisans de la Super League sont d’accord. En gros, ils ont tout mal lu: de la réaction des fans, aux médias, à l’UEFA et à la FIFA et, peut-être surtout, aux autres clubs de Super League. Peut-être que je suis cynique, mais le fait qu’ils essaient de lancer ce projet me surprend moins que la manière abjecte dont ils l’ont fait.

Q: Que se passe-t-il ensuite?

UNE: L’UEFA déclare qu’elle se réserve le droit de prendre « toute action qu’elle jugera appropriée » contre la Juventus, Barcelone et le Real Madrid. S’ils optent pour la voie disciplinaire, j’imagine que cela sera lié à des formalités administratives et à des poursuites judiciaires pendant longtemps. Mon intuition est qu’une sorte de compromis pour sauver la face sera finalement atteint.

Quant aux trois clubs qui tentent de faire appliquer la clause et tentent de réclamer 150 millions d’euros à ceux qui sont partis, je suis sceptique. Cela pourrait être différent s’ils appartenaient à des investisseurs privés qui cherchent simplement à gagner de l’argent et à jouer le long jeu, même si cela signifie nuire au club. Mais Barcelone et le Real Madrid sont dirigés par des associations de supporters. La Juventus fait partie de la famille Agnelli depuis plus d’un siècle. Je ne peux pas les voir tout détruire dans une improbable course à l’argent, même si c’est plus d’un demi-milliard chacun.

En fin de compte, il s’agit d’argent et de dépenses excessives au moment même où une pandémie frappe. Vous pouvez le réparer avec de l’argent. Et à cet égard, ne négligez pas la possibilité que la FIFA apparaisse et, peut-être, élargisse sa Coupe du monde des clubs (le tournoi de style Coupe du monde à 24 équipes impliquant des équipes de club qui devait être lancé cet été mais a été reporté en raison du COVID. ), à la fois en termes de participants et de fréquence.