Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus admis en Ligue des champions la saison prochaine

La Juventus, Barcelone et le Real Madrid ont été admis en Ligue des champions la saison prochaine malgré leur implication dans le projet d’échappée européenne de Super League.

Des lettres d’admission ont été envoyées à tous les participants à la Ligue des champions, a déclaré l’instance dirigeante du football européen, l’UEFA.

– Euro 2020 sur ESPN : Diffusez des matchs EN DIRECT et des rediffusions (États-Unis uniquement)

Les procédures disciplinaires contre la Juve, le Barça et le Real concernant leur implication dans la Super League proposée ont été suspendues par l’instance d’appel indépendante de l’UEFA.

L’UEFA a ouvert une enquête contre les trois clubs, mais a suspendu la semaine dernière la procédure après avoir été informée par les autorités suisses d’une décision de justice du tribunal de commerce de Madrid obtenue par la personne morale European Super League Company SL.





« Des lettres d’admission ont été envoyées aujourd’hui à tous les clubs participant aux compétitions interclubs de l’UEFA de la saison prochaine », a déclaré mardi l’UEFA à Reuters.

La Juve, le Barça et le Real sont les derniers des 12 clubs qui se sont inscrits en Super League en avril à ne pas s’être distanciés du projet d’échappée, qui s’est effondré lorsque les six clubs anglais ainsi que l’Internazionale, l’AC Milan et l’Atletico Madrid se sont retirés.

Le fondateur de la Super League et président de la Juventus, Andrea Agnelli, a déclaré plus tôt ce mois-ci que le projet de créer une ligue séparatiste n’était pas un coup d’État mais un moyen de sauver l’industrie du football, qui a été touchée par la pandémie de coronavirus.

La Juve s’est qualifiée pour la Ligue des champions lors de la dernière journée de la campagne de Serie A de la saison dernière et a depuis changé d’entraîneur, Massimiliano Allegri étant de retour pour un deuxième passage.