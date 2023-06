Le Real Madrid aurait lorgné sur Harry Kane pour remplacer Karim Benzema

Le Real Madrid considère Harry Kane comme le premier choix pour remplacer Karim Benzema, mais ils sont conscients des difficultés liées à la signature de l’attaquant de Tottenham, selon plusieurs sources.

Alors que Kane possède les qualités souhaitées pour jouer pour Madrid, des inquiétudes existent concernant son âge, les frais de transfert et la réticence de Tottenham à se séparer de son joueur vedette.

Initialement, Madrid avait prévu de signer un attaquant de secours comme Joselu de l’Espanyol et d’attendre l’année prochaine pour faire un investissement important dans la position d’attaquant. Le club avait même envisagé des déménagements pour Erling Haaland ou Kylian Mbappe en 2024 lorsque le mandat de Benzema devait se terminer. Cependant, la décision soudaine de Benzema de partir pour Al Ittihad en Arabie saoudite a incité Madrid à modifier ses plans et à donner la priorité à la sécurisation d’une formation offensive de haute qualité pour la saison à venir.

« C’est là que nous devons agir, et nous allons le faire sans précipitation », a déclaré l’entraîneur madrilène Carlo Ancelotti. « Nous avons le temps de le faire sans aucune précipitation. Nous recherchons un attaquant capable de marquer des buts et de bien s’entendre avec les autres. »

Madrid est sur le point de finaliser la signature de Joselu pour remplacer Mariano, mais ils ont maintenant besoin d’un numéro 9 de premier choix pour combler le vide laissé par Benzema. Le défi réside dans les options limitées disponibles sur le marché, avec Haaland et Mbappe engagés respectivement à Manchester City et au Paris Saint-Germain pour au moins une saison de plus.

Roberto Firmino, disponible en transfert gratuit après avoir quitté Liverpool, et Kai Havertz de Chelsea ont été liés à Madrid, mais des sources au sein du club reconnaissent que Kane est le seul attaquant actuellement disponible qui délivre systématiquement le résultat souhaité année après année.

Cependant, il y a des réserves au sein du club concernant la signature potentielle de l’attaquant de Premier League. Kane aura bientôt 30 ans et la récente stratégie de transfert de Madrid s’est concentrée sur le recrutement de jeunes talents tels que Vinicius Junior, Rodrygo, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouameni.

Le Real Madrid reconnaît que l’acquisition de Kane nécessiterait probablement des frais d’environ 100 millions d’euros, ce qui aurait un impact significatif sur le budget de cet été, qui comprend déjà des investissements substantiels dans Jude Bellingham et des renforts pour divers postes. De plus, le président Florentino Perez a l’expérience des négociations difficiles avec le président de Tottenham, Daniel Levy, lors des signatures de Luka Modrić et Gareth Bale.

« Pour le moment, nous n’avons que deux attaquants, mais je ne suis pas du tout inquiet car nous avons tout le temps dont nous avons besoin pour régler le problème », a déclaré Ancelotti. « Vous gagnez des matchs avec et sans attaquants. Les attaquants sont plus susceptibles de marquer, mais ce qui fait la différence, c’est quand une équipe joue solidement, de manière compacte, avec effort et en équipe. »

Par conséquent, alors que Madrid envisage de déménager pour Kane, ils explorent également des options alternatives. Des rapports précédents ont indiqué leur intérêt pour d’autres attaquants comme le coéquipier de Tottenham de Kane Richarlison et Dusan Vlahovic de la Juventus, soulignant la conviction du club de renforcer l’attaque, même si Benzema devrait continuer.

Avec le départ du vainqueur du Ballon d’Or et de trois autres attaquants – Marco Asensio, Eden Hazard et Mariano – Madrid devrait prêter Joselu et accueillir Brahim Diaz de son prêt à l’AC Milan. Cependant, ces ajouts ne seront pas définitifs, car Madrid vise à renforcer sa ligne de front.

