Le Real Madrid au “début d’une époque” et non à la fin

Carlo Ancelotti a déclaré que c’était le “début d’une époque”, pas la fin, au Real Madrid, soutenant l’équipe pour qu’elle sorte d’une course décevante à partir des huitièmes de finale de la Copa del Rey de jeudi à Villarreal.

Madrid a subi une défaite retentissante 3-1 contre Barcelone lors de la finale de la Supercopa espagnole dimanche, après une défaite 2-1 en championnat contre Villarreal plus tôt ce mois-ci, qui les a vus perdre trois points derrière le Barça dans la course au titre de LaLiga.

Ces performances ont conduit à des accusations selon lesquelles cette équipe du Real Madrid – les champions d’Espagne et d’Europe en titre, dirigée par des vétérans comme Luka Modric, 37 ans, Toni Kroos, 33 ans et Karim Benzema, 35 ans – a dépassé son meilleur niveau.

“C’est une jeune équipe”, a déclaré Ancelotti lors d’une conférence de presse mercredi. “Tout le monde parle de Modric, Kroos et Benzema mais il faut aussi parler des jeunes : [Eduardo] Camavinga, Vinicius, Rodrygo, [Federico] Valverde, [Eder] Militao, [Aurelien] Tchouameni et ceux à venir.

“Je pense que c’est le début d’une époque dans ce club… C’est un moment de transition, d’une époque fantastique à une autre époque. Le jour où Karim, Toni et Luka arrêtent de jouer – et espérons que ce sera dans des années – il y en a d’autres qui vont prendre en charge cette équipe. Ce n’est pas la fin, c’est le début.”

Carlo Ancelotti a déclaré que le Real Madrid était une jeune équipe. Photo par Omar Vega/Getty Images

Ancelotti a souligné l’impact d’une Coupe du monde de mi-saison, une liste de rencontres exigeante en janvier et des blessures individuelles comme facteurs de l’effondrement de l’équipe.

“C’est difficile d’être dans notre meilleure condition [at this stage of the season]”, a-t-il dit. “Ce qui n’était pas prévisible, ce sont les blessures que nous avons eues à Tchouameni, à [David] Alaba et maintenant Lucas Vazquez. Mais janvier est un mois difficile, c’était prévisible. Nous devons passer ce mois-ci.”

Après le match nul de la coupe de Villarreal, Madrid se rendra à l’Athletic Club en Liga avant d’accueillir la Real Sociedad en forme une semaine plus tard, la Coupe du monde des clubs au Maroc devant avoir lieu en février.

“Demain [against Villarreal] est un match difficile”, a déclaré Ancelotti. “Tout le monde abandonne le Real Madrid… Mais nous n’abandonnerons jamais, c’est sûr, pas demain, pas dimanche ou le dimanche suivant. Nous nous en sortirons, et dans peu de temps.”