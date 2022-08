Le Real Madrid après Casemiro bat le Celta Vigo et montre pourquoi ils sont à nouveau les favoris de la Liga

Luka Modric et Vinicius Junior ont fait un spectacle dans la déroute du Real Madrid contre le Celta Vigo en Liga. David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images

Le Real Madrid a remporté une victoire confortable sur le Celta Vigo, 4-1, lors de la deuxième semaine de la saison en Liga et du premier match du club depuis le départ de Casemiro pour Manchester United. Karim Benzema a marqué le premier pour Madrid et Iago Aspas a égalisé, mais ensuite Madrid l’a activé et a empêché le Celta Vigo de revenir.

Luka Modric, Vinicius Junior et Federico Valverde ont tous marqué dans ce qui serait une déclaration d’intention emphatique du Real Madrid pour avertir le reste de la Liga. Alex Kirkland d’ESPN a une réaction d’Abanca-Balaídos en Espagne.

Réaction rapide

Pas de Casemiro, pas de problème

Le milieu de terrain du Real Madrid allait toujours faire l’objet d’un examen minutieux lors de la première sortie de l’ère post-Casemiro, après la confirmation du transfert de 70 millions de livres sterling du milieu de terrain à Manchester United un jour plus tôt.

Ici, à Balaidos, c’est Aurélien Tchouameni – recruté à un coût encore plus élevé plus tôt cet été – qui est intervenu pour rassurer les supporters madrilènes sur le fait qu’il y a une vie après ce légendaire trio de milieu de terrain composé de Casemiro, Toni Kroos et Luka Modric.

Kroos ne figurait pas ici, absent avec la grippe, mais Modric – qui s’améliorait encore à 36 ans – était majestueux aux côtés de Tchouameni et Eduardo Camavinga. Il a mis Madrid en tête avec un tir de curling caractéristique avant la mi-temps et a ensuite joué une passe visionnaire pour Vinicius Junior pour porter le score à 3-1 après la pause.

Il y avait aussi beaucoup à aimer dans la performance de Tchouameni. Le jeune milieu de terrain français a semblé gagner en confiance et en autorité au fil du match.

Ce troisième but a commencé avec le bloc de Tchouameni à l’intérieur de la surface de réparation du Real Madrid, avant que Modric et Vinicius ne fassent le reste – et c’est sa course au milieu de terrain qui a fait le quatrième but de Madrid, terminé par Fede Valverde.

Il y a de plus grands défis à relever, et comme tout jeune joueur, Tchouameni aura de bons et de mauvais jours, mais ce fut un début très encourageant.

Aurélien Tchouameni a dû monter en puissance en l’absence de Casemiro, parti à Manchester United, et il a bien fait. Ion Alcoba/Images sportives de qualité/Getty Images

Dilemme de défenseur central pour Ancelotti

Carlo Ancelotti a clairement indiqué que la paire d’arrières centraux préférée de l’année dernière, David Alaba et Eder Militao, débute cette saison en tant que premier choix malgré l’arrivée d’Antonio Rudiger sur un transfert gratuit de Chelsea.

Militao a cependant commis une autre erreur très médiatisée ici – en manipulant le ballon pour l’égalisation des pénalités du Celta en première mi-temps – tandis que Rudiger est sorti du banc pour attirer l’attention avec un autre affichage physiquement dominant.

Les débuts de Rudiger en Liga à Almeria le week-end dernier n’étaient pas sans faute, mais vous vous demandez combien de temps Ancelotti peut continuer à omettre un joueur avec son caractère, son expérience et son athlétisme.

Une course déchaînée vers le haut du terrain, avant d’échanger des passes avec Karim Benzema, a conduit Madrid à se voir infliger un deuxième penalty de la nuit, qui a été manqué par le remplaçant Eden Hazard.

L’équipe de Madrid cette année regorge de talents, et Rudiger a déjà fait preuve d’une polyvalence inattendue, occupant les deux postes d’arrière latéral, mais il voudra jouer plus avant trop longtemps, Militao risquant très probablement d’abandonner.

Aspas à nouveau l’homme principal du Celta

Si Madrid risque de trop compter sur Benzema pour marquer les buts dont il a besoin pour remporter à nouveau les trophées, les perspectives du Celta cette saison reposent entièrement sur les épaules d’Iago Aspas.

Le garçon local de 35 ans et légende du club a marqué 18 buts en championnat l’année dernière – seul Benzema a marqué plus – et après les départs estivaux d’attaquants créatifs et offensifs comme Brais Mendez et Nolito, Aspas aura encore plus de responsabilités pour les deux. fournissant et finissant cette fois.

La nouvelle signature Goncalo Paciencia s’est bien comportée ici en tant qu’homme cible, tandis que le prêté Carles Perez s’est fait sortir du banc, mais quand vous regardez l’équipe Celta, seul Aspas semble susceptible d’entrer dans les deux chiffres.

Il est toujours capable de briller – une course sur le coup de la mi-temps l’a vu passer devant Modric et percer avant de s’essouffler – et Celta a des joueurs talentueux ailleurs sur le terrain comme Javi Galan et Fran Beltran, mais ils sont également inégales et inquiétantes incohérentes.

Le succès ou l’échec du Celta cette année dépendra – comme il l’a fait pendant une grande partie de la dernière décennie – de la distance qu’Aspas peut les mener.

Notes des joueurs

Real Madrid: Thibaut Courtois, 6. Dani Carvajal, 6. David Alaba, 7. Eder Militao, 5. Ferland Mendy, 6. Aurélien Tchouameni, 8. Eduardo Camavinga, 7. Luka Modric, 8. Fede Valverde, 7. Vinicius Junior, 8. Karim Benzema, 7 ans.

Sous-titres : Antonio Rudiger, 7. Dani Ceballos, 6. Lucas Vazquez, 6. Eden Hazard, 5. Marco Asensio, 6.

Celta Vigo : Agustin Marchesin, 7. Hugo Mallo, 7. Joseph Aidoo, 6. Unai Nunez, 6. Javi Galan, 7. Renato Tapia, 5. Fran Beltran, 7. Oscar Rodriguez, 6. Franco Cervi, 7. Iago Aspas, 7. Gonçalo Paciencia, 6.

Sous-titres : Carles Perez, 6 ans. Gabriel Veiga, 6 ans. Luca de la Torre, 6 ans.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Luka Modric, Real Madrid.

Exceptionnel. A aidé les jeunes milieux de terrain à ses côtés, a marqué le but du match et a créé le troisième crucial pour Vinicius qui a mis Madrid hors de vue.

Le pire : Eder Militao, Real Madrid.

Ses performances – et surtout sa concentration – doivent s’améliorer, sinon Rudiger sera bientôt dans l’équipe.

Faits saillants et moments marquants

Karim Benzema, le meilleur joueur de LaLiga la saison dernière, a marqué son premier but de la campagne 2022-23.

Karim Benzema, le meilleur joueur de LaLiga la saison dernière, a marqué son premier but de la campagne 2022-23.

Celta Vigo en a retiré un grâce à un penalty d’Iago Aspas, mais Luka Modric est également intervenu.

Modric a marqué l’un de ses buts emblématiques de l’extérieur de la surface, gagnant plus tard les applaudissements des fans du Celta Vigo lorsqu’il a été remplacé plus tard dans le match.

Alors que le Celta Vigo a gardé le match serré en première mi-temps et que les équipes sont allées à la pause avec Madrid ne menant que 2-1, la seconde mi-temps a été une histoire très différente.

Lorsque Madrid a fait 3-1 sur une magnifique finition de Vinicius Junior, c’était à peu près fini.

Après le match : Ce que les managers, les joueurs ont dit

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti : “Nous sommes contents. Nous avons bien joué. Nous avons eu de bonnes performances individuelles de joueurs qui n’ont pas beaucoup joué, ils sont nouveaux. Tchouameni a très bien joué, et Camavinga. Nous avons montré beaucoup d’énergie sur le terrain et la performance a été bien, nous sommes confiants dans l’avenir, c’est sûr.”

Ancelotti : “Nous avons des joueurs qui peuvent jouer à différents postes, cela aide l’équipe. Je pense que l’équipe que nous avons est une très bonne équipe, je n’ai aucun doute là-dessus.”

Milieu de terrain du Real Madrid Aurélien Tchouameni : “Bien sûr, il faut penser à une transition… Les vétérans le comprennent très bien, car les jeunes aussi ont montré la saison dernière qu’ils méritaient une place. Donc c’est important de bien gérer le vestiaire, la compréhension des vétérans et la patience des jeunes.”

Tchouameni sur Modric : “Il est immortel. Luka est toujours prêt, il est toujours préparé, il joue toujours bien. Le but qu’il a marqué a changé le jeu. Jusqu’au but, le match était égal, compétitif, le Celta nous a bien pressé, c’était difficile pour nous en possession. en deuxième mi-temps, ils ont perdu leur intensité, et nous avons bien joué le ballon depuis l’arrière et nos transitions ont été spectaculaires.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

Karin Benzema a inscrit son 19e but sur penalty en Liga. Seuls six joueurs actifs ont inscrit plus de penaltys que le Français en Liga : Raúl García, Negredo, Parejo, Iago Aspas, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Depuis le début de la saison dernière, aucune équipe n’a tiré plus de tirs au but que le Real Madrid (13, à égalité avec Levante) en Liga.

Iago Aspas a marqué son 136e but en Liga, le quatrième parmi les joueurs actifs. Il est également maintenant à égalité pour le 10e plus grand nombre de tirs au but de tous les temps en Liga avec 31. Le suivant sur la liste est David Villa avec 32.

Luka Modric a marqué son 12e but en carrière en Liga depuis l’extérieur de la surface. Sur les 23 buts de Modric en Liga, 12 l’ont été hors des sentiers battus. Depuis que Luka Modric a rejoint le Real Madrid en 2012-13, les seuls joueurs avec plus de buts hors des sentiers battus en Liga sont Lionel Messi (67), Antoine Griezmann (25), Cristiano Ronaldo (24), Dani Parejo (18) et Iago Aspas. (16).

Federico Valverde a marqué son premier but en club compétitif depuis son vainqueur à la 98e minute contre Barcelone en demi-finale de la SuperCup le 12 janvier.

Aurélien Tchouameni a eu 13 récupérations. Casemiro, qui a mené l’équipe de LaLiga en récupérations la saison dernière avec 230, n’a disputé qu’un seul match avec plus de 13 récupérations avec le Real Madrid en Liga la saison dernière (14 contre Getafe en janvier 2022).

Suivant

Real Madrid: Les tenants du titre de LaLiga joueront à l’Espanyol le 28 août (regarder EN DIRECT sur ESPN +) avant le match d’ouverture à domicile au Bernabeu récemment rénové contre le Real Betis le 3 septembre.

Celta Vigo : Ils se dirigent vers Gérone le vendredi 26 août (regarder EN DIRECT sur ESPN +) puis ils accueillent Cadix une semaine plus tard.