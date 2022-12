Le Real Madrid annonce le transfert d’Endrick alors qu’il accepte de signer un jeune de 16 ans de Palmeiras | Nouvelles du centre de transfert

Le Real Madrid a accepté de signer l’attaquant brésilien de 16 ans Endrick de Palmeiras.

Endrick rejoindra le Real en juillet 2024 à l’âge de 18 ans et restera avec Palmeiras en attendant.

Le Real a battu une foule d’autres grands clubs européens, notamment Chelseaà la signature de l’un des adolescents les plus recherchés au monde.

La présidente de Palmeiras, Leila Pereira, a décrit cela comme “la plus grande négociation de l’histoire du football brésilien”.

Elle a ajouté : “La proposition du Real Madrid est compatible avec l’énorme talent d’Endrick et correspond aux objectifs sportifs et financiers que nous nous sommes fixés depuis le début des négociations”.

Endrick a promis de tout donner pour Palmeiras dans les 18 prochains mois avant de déménager au Bernabeu et a remercié “le club de son cœur” de lui avoir accordé ce transfert.

“Je remercie Palmeiras, pour toujours le club de mon cœur, de m’avoir offert tout le nécessaire pour devenir ce que je suis aujourd’hui, en m’aidant à réaliser mes rêves et à respecter mes souhaits et ceux de ma famille”, a déclaré le joueur de 16 ans.

“Jusqu’à ce que je rejoigne le Real Madrid, je continuerai à me consacrer comme je me suis toujours consacré à pouvoir offrir encore plus à Palmeiras sur le terrain : plus de buts, plus de victoires, plus de titres et encore plus de joie pour nos fans.”

Le Real Madrid a annoncé qu’Endrick se rendrait dans la capitale espagnole “dans les prochains jours” pour visiter les installations du club.