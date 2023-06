Le Real Madrid annonce le départ de Karim Benzema

Karim Benzema quittera le Real Madrid à l’expiration de son contrat ce mois-ci, a annoncé le club dimanche, et il devrait maintenant signer pour l’équipe saoudienne d’Al Ittihad.

ESPN a rapporté jeudi que Benzema avait décidé de quitter les géants de la Liga après 14 ans, pour accepter une offre lucrative d’un club saoudien.

Benzema est le deuxième meilleur buteur de tous les temps du Real Madrid et a remporté un record conjoint de 25 trophées avec le club – dont cinq ligues des champions et quatre titres de LaLiga – ainsi que le Ballon d’Or 2022.

« Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema se sont mis d’accord pour mettre un terme à sa période brillante et inoubliable en tant que joueur de notre club », a déclaré Madrid dans un communiqué dimanche. « Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection pour un joueur qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes.

« La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et il a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir… Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et nous lui souhaitons, ainsi qu’à toute sa famille, le meilleur dans cette nouvelle phase de sa vie. »

Le club a annoncé qu’un événement aurait lieu sur son terrain d’entraînement le mardi 6 juin pour rendre hommage à Benzema.

ESPN a rapporté plus tôt dans la semaine que Benzema s’était vu proposer un contrat de deux ans d’une valeur de 400 millions d’euros pour déménager en Arabie saoudite en janvier, le même contrat que Cristiano Ronaldo, qui a rejoint Al Nassr après avoir quitté Manchester United.

L’avant-centre devait rester à Madrid une saison de plus jusqu’en juin 2024, mais choisit plutôt d’accepter un nouveau défi.