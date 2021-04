La seule fois où Zinedine Zidane a imposé sa majesté sur le terrain sacré d’Anfield, il a marqué un penalty pour échapper à un rival acharné et atteindre la demi-finale. C’était un récit, et le résultat final, il embrasserait avec toute son ébullition naturelle s’il revenait sur son chemin mercredi soir.

Bien sûr, le rival vaincu n’était pas Liverpool, comme il le faudra si le Real Madrid doit affronter (j’en suis presque certain) Chelsea en demi-finale de la Ligue des champions dans deux semaines. Le Zizou de ce jour-là portait le bleu des Bleus à l’Euro 96 en Angleterre.

Il n’avait pas remporté la Coupe du monde ni la Ligue des champions ce soir-là, le 22 juin 1996; en fait, à moins que vous ne valorisiez la Coupe Intertoto (vous vous en souvenez?), Zidane n’avait en fait pas remporté un seul trophée senior. Son déménagement prévu de Bordeaux à Barcelone – Johan Cruyff l’avait aligné avant de le mettre au rebut parce qu’il avait l’intuition, à juste titre, qu’il allait être limogé – s’est transformé en un transfert à la Juventus, et l’aventure Anfield de Zidane aidait la France à éliminer Guus Hiddink. l’équipe nationale néerlandaise en difficulté.

Le voici maintenant, de retour à Anfield Road, Liverpool L4 0TH, où les champions en titre d’Angleterre jouent leurs matchs, et où le panneau de renommée mondiale au début du tunnel menant aux états de terrain, en évocation du glorieux rouge et blanc. l’histoire dans leur stade, C’est Anfield.

Mais, je suggérerais, selon cette norme, Zidane devrait avoir une sorte de plaque sur une chaîne autour du cou et pendre au niveau de la poitrine qui dit simplement C’est Zizou.

Au cours du quart de siècle qui s’est écoulé avant son retour à Anfield en tant que protagoniste en chef, Zidane a tout fait, grimpant pour devenir bien plus que simplement le Ballon D’Or, le chapeau de superstar vainqueur de la Coupe du monde étant un joueur de football l’a fait. En tant qu’entraîneur, il a commencé à sembler qu’il pouvait entrer et sortir de son emploi – à Madrid, du moins – et recommencer à gagner à volonté. Ce n’est pas la pire tendance que vous puissiez avoir lorsque vous dirigez une équipe de football, en particulier une équipe d’élite.

La raison pour laquelle il a manqué d’être une présence dans la pirogue de Carlo Ancelotti la dernière fois Los Blancos a visité les Reds était que Zidane, après avoir été entraîneur adjoint d’Ancelotti la saison précédente (2013-14), avait pris le contrôle du Real Madrid Castilla, leur équipe de jeunes – un chemin qui, quelques mois plus tard, allait le voir remplacer Rafa Benitez à la mi-saison et, en termes de football, procéder à la transformation de l’eau en vin.

Le dernier voyage de Madrid à Anfield, il y a près de sept ans, aide à expliquer beaucoup de choses sur le thème central du quart de finale retour de cette semaine. Comme Jurgen Klopp l’a expliqué mardi, « quand vous êtes 3-1, il semble que nous sommes déjà sortis, cela signifie que nous n’avons pas grand chose à perdre. Nous allons essayer, c’est le travail que nous devons faire. C’est le travail que nous devons faire. comment nous allons y parvenir. «

À l’époque, en octobre 2014, les détenteurs de la Ligue des champions de Carlo Ancelotti ont donné un peu de mal à Liverpool, remportant 3-1 devant le Kop. Il est remarquable de considérer que pas un seul joueur de Liverpool de cette nuit ne sera impliqué cette semaine et des 19 Reds qui se sont présentés pour l’action à l’époque, un seul, Jordan Henderson, est toujours au club. En comparaison, huit des joueurs madrilènes qui ont figuré dans le match ou qui étaient en pirogue, ne sont pas seulement des footballeurs clés pour Los Blancos, mais quelques bons (Nacho, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema) partiront alors que Dani Carvajal et Raphael Varane, s’ils étaient disponibles, auraient également été dans le XI.

Félicitations à ceux qui ont si bien sélectionné pour le Real Madrid qu’à une époque de plus en plus dominée par l’achat de solutions, et au numéro un mondial Galactico club, huit footballeurs le font toujours (et sont champions d’Espagne en titre) à sept saisons du dernier match avec Liverpool qui, eux-mêmes, ne comptent plus sur Glen Johnson, Lazar Markovic, Rickie Lambert, Joe Allen ou Simon Mignolet. Mais pour chaque action, il y a une réaction égale et opposée, du moins c’est ce qu’ils disent.

La statistique ci-dessus est impressionnante; cela en dit long sur la qualité de la sélection et du recrutement à Madrid. Cela en dit long sur la capacité de ces joueurs à continuer à se réinventer aussi, à rester affamés alors que les années entre alors et maintenant les ont absolument rassasiés de salaires et de trophées. La mentalité brutale des vrais gagnants. Pourtant, Kroos, Nacho, Benzema et Modric ont respectivement 30, 31, 33 et 35 ans. Les deux autres qui pourraient figurer, Isco et Marcelo, sont sur le point d’avoir 29 et 33 ans.

Le Real Madrid a géré Liverpool avec une facilité apparente lors du match aller de son quart de finale, mais la fatigue David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Au cours de ces sept années de succès perpétuel, ce groupe d’élite de vainqueurs a accumulé plusieurs centaines de matches, tous joués sous l’immense stress physiologique et psychologique du « nous sommes le Real Madrid, nous avoir pour gagner, divertir, imposer et humilier les autres. « Tout cela, combiné, aide à expliquer ce qui ressemble et se sent comme une remarque malheureusement franche de Zidane après le 2-1 de samedi. Clasico gagner sur Barcelone.

« Nous avons besoin de repos », a déclaré Zidane. « Les deux derniers matches ont été un travail très dur. » Je ne sais vraiment pas dans quel état nous serons vers la fin de cette saison car, physiquement, nous vacillons sur nos limites absolues. «

Ce n’est peut-être pas l’aveu le plus streetwise, mais c’est une tendance de Zidane à aborder de front toute question juste qui lui est posée – quelque chose dont je ne céderai à personne en admirant comme une qualité extrêmement sympathique. . Néanmoins, c’est un thème qui a été un peu collant et « malheureux » pour lui une fois auparavant.

jouer 2:05 Steve Nicol et Don Hutchison discutent de la manière dont Liverpool devrait aborder le match retour contre le Real Madrid.

Une seule fois dans l’histoire de cette compétition, Madrid a mené par deux buts ou plus après le match aller d’un match à élimination directe et a toujours été éliminé. Théoriquement, c’est une statistique extrêmement décourageante pour les champions d’Angleterre à digérer avant d’essayer de sortir et de renverser un déficit de deux buts à domicile.

C’est arrivé contre Monaco en 2004, et après leur victoire 4-2 sur l’équipe de Didier Deschamps au Santiago Bernabeu, l’épuisement physique était un deuxième ennemi en plus de devoir affronter la qualité comme Patrice Evra, Jerome Rothen, Fernando Morientes, Emmanuel Adebayor et Ludovic. Giuly. Raul et (original) Ronaldo se sont combinés pour faire un total 5-2 à Madrid assez tôt dans le match de Monte Carlo, mais après que Giuly a égalisé dans la nuit tard dans la première mi-temps, il est parti avec son coéquipier de France, Zidane, et a plaisanté » c’est vrai, cela nous a redonné de la dignité … allez-y doucement en seconde période. «

Zizou a apparemment regardé Giuly d’un air interrogateur et a dit: « Mec, tu ne vois pas que nous sommes absolument épuisés? » Le petit ailier a déclaré à ses coéquipiers que Monaco avait remporté la deuxième mi-temps 2-0 pour une victoire 3-1 dans la nuit; le score total était de 5-5 et Monaco a avancé aux buts à l’extérieur.

Zidane a joué à Anfield aux Championnats d’Europe de 1996, conduisant la France à une victoire aux tirs au but contre les Pays-Bas en quarts de finale. Claudio Villa / Contributeur / Getty Images

Ce n’était pas la faute de Zidane, et son admission après la victoire 2-1 contre Barcelone dans un coup de vent hurlant et pluvieux qu’ils étaient physiquement épuisés ne suffira pas non plus à les assommer à Anfield. Cependant, si vous avez lancé en l’absence de Sergio Ramos, Varane, l’arrière droit de premier choix Carvajal et son superbe remplaçant, Lucas Vazquez, alors c’est un cocktail enivrant de problèmes à emporter dans la fosse aux lions.

Peut-être que Fede Valverde prend une injection analgésique et joue au milieu de terrain droit pour protéger celui qui occupe le poste de Carvajal / Lucas; peut-être que l’Uruguayen joue lui-même dans cette position, ou Zidane risque de mettre Ferland Mendy à l’arrière droit et Marcelo dans le onze de départ pour un changement. Il a des choix. Il a également fait ses preuves en tant que vainqueurs de matchs à Benzema, Vinicius Jr. et, surtout, Modric et Kroos. Cela dit, il y a une autre comparaison de la propre carrière de Zidane qui aide à illustrer ce qui se trouve devant les champions d’Espagne et un résultat qui les mènerait à leur première demi-finale de Ligue des champions depuis 2018.

En 2006, lors de la Coupe du monde en Allemagne, Zidane était le joueur stellaire qui a entraîné une équipe de France vieillissante et manifestement fatiguée test après test jusqu’à ce qu’elle atteigne la finale à Berlin contre l’Italie de Marcello Lippi. Il met Les Bleus 1-0 avec sa pénalité à la Panenka pour rejoindre un groupe de joueurs extrêmement élites – il n’y en a que trois autres, voyez si vous pouvez les nommer – qui ont marqué lors de deux finales de la Coupe du monde masculine. Mais, bien sûr, c’est un match dont on se souvient pour la réticence obstinée de Zidane à regarder le trophée de la Coupe du monde alors qu’il le dépassait, après avoir été expulsé ce jour-là.

J’étais à l’Olympiastadion cet après-midi et quand l’Italien Marco Materazzi a dit quoi que ce soit qui a insulté et mis en colère Zidane suffisamment pour qu’il se fâche. il y a eu un moment intéressant.

Alors que le jeu montait à l’autre bout du terrain, les jambes de Zidane l’ont éloigné de Materazzi pendant une seconde ou deux, mais le cerveau n’était pas disposé. L’athlète faisait une chose, l’homme et sa psychologie fatiguée et blessée une autre. La chair était consentante, mais l’esprit était faible, comme le disent les psychologues amateurs. La fatigue a permis à la colère de gagner, le fait d’être complètement épuisé a dominé ce à quoi l’athlète d’élite avait été entraîné, et le coup de tête de Zidane dans la poitrine de Materazzi a mis fin aux chances réalistes de la France de gagner le match et a mis fin à sa carrière de joueur sur une note infâme.

Je ne dis pas qu’il y aura une telle provocation, colère ou controverse à Anfield. Mais si Liverpool réduit son intensité, sa pression et son agressivité sportive dès le match aller, nous entrons, de l’aveu même de Zidane, dans une phase où son équipe délabrée, battue et épuisée physiquement pourrait être prise dans de nombreux dilemme où leurs jambes et leurs poumons leur disent une chose et leurs esprits épuisés et débordés autre chose.

Le match de cette semaine à Anfield n’est pas simplement une bataille entre Liverpool et le Real Madrid, ou Klopp et Zidane, mais entre la soif innée de victoire des champions espagnols, alors qu’ils avancent irrésistiblement vers la chance de gagner cette magnifique compétition pour la 14e fois. , et leur épuisement hurlant et saccadé leur disant « pas plus, s’il vous plaît … pas plus ».