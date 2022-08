Le Real Madrid affronte les champions de la Ligue Europa à Francfort et cherche à ajouter un autre trophée au Cabinet

Le Real Madrid veut commencer la nouvelle saison de la même manière qu’il a terminé la dernière – en remportant un trophée.

Madrid a remporté la Ligue des champions lors de son dernier match la saison dernière, et mercredi, il entame la nouvelle saison en affrontant le vainqueur de la Ligue Europa Eintracht Frankfurt lors de la Super Coupe de l’UEFA à Helsinki, en Finlande.

Ce sera la première rencontre compétitive des équipes depuis la finale de la Coupe d’Europe de 1960, lorsque Madrid a remporté son cinquième titre européen consécutif à l’époque avec une victoire palpitante 7-3 au Hampden Park de Glasgow. Ferenc Puskás a marqué quatre buts pour Madrid et Alfredo Di Stéfano a réussi un tour du chapeau. Environ 127 000 fans ont regardé le match dans ce qui est toujours la plus forte affluence pour une finale de Coupe d’Europe.

Madrid vise son cinquième titre de Super Coupe, et le premier depuis 2017, tandis que Francfort fera sa première apparition en Super Coupe après sa victoire en fusillade contre les Rangers en finale de la Ligue Europa. Cette victoire a mis fin aux 42 ans d’attente du club allemand pour un trophée européen.

Madrid a terminé la saison dernière en beauté après avoir confortablement remporté la ligue espagnole et surmonté de mauvaises performances pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Il a finalement décroché un record de 14e titre européen lors de la finale contre Liverpool.

La centrale espagnole restera pratiquement inchangée en 2022-23, dirigée par Karim Benzema après sa meilleure saison de tous les temps. Vinícius Júnior et Rodrygo sont également de retour dans une attaque qui a dominé la saison dernière, et le milieu de terrain reste ancré par Casemiro, Luka Modric et Toni Kroos. Les renforts de l’équipe sont le défenseur central Antonio Rüdiger et le milieu de terrain Aurélien Tchouaméni.

Isco Alarcón et Gareth Bale sont partis après l’expiration de leurs contrats, mais le club ne les a pas remplacés malgré la déception de ne pas avoir signé Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain. Au lieu de cela, Madrid espère une autre saison impressionnante devant Benzema, 34 ans.

L’attaquant français a été le meilleur buteur du championnat espagnol et de la Ligue des champions. Il a marqué 44 buts en 45 matches avec Madrid et a égalé Raúl González en tant que deuxième meilleur buteur du club avec 323 buts, derrière Cristiano Ronaldo (451).

Benzema a marqué deux fois lors de ses deux matchs de pré-saison – un match nul 2-2 avec le club mexicain América et une victoire 2-0 contre la Juventus – et n’a pas joué lors de la défaite 1-0 de Madrid contre Barcelone.

Madrid disputera son match d’ouverture du championnat d’Espagne dimanche chez le promu Almería.

La saison de Francfort a déjà commencé. Il a battu le club de deuxième division de Magdebourg 4-0 au premier tour de la Coupe d’Allemagne, puis s’est incliné 6-1 à domicile contre le Bayern Munich lors du match d’ouverture de la Bundesliga vendredi, lorsque les visiteurs menaient 5-0 à la mi-temps.

“Mercredi, nous avons l’opportunité de faire mieux contre un adversaire tout aussi fort”, a déclaré l’entraîneur de Francfort, Oliver Glasner. “Parfois, c’est bien de recevoir une gifle pour que tout le monde ne pense pas que les choses vont continuer comme la saison dernière.”

Francfort n’avait pas décroché de titre européen avant de remporter la Coupe UEFA en 1980. Elle a remporté son seul titre de champion d’Allemagne en 1959, et depuis lors, elle a remporté cinq Coupes d’Allemagne, la dernière en 2018.

Le match au stade olympique d’Helsinki sera la première finale de compétition de clubs de l’UEFA à se tenir en Finlande, bien que le site ait également accueilli la finale du Championnat d’Europe féminin en 2009.

La technologie semi-automatisée du hors-jeu sera utilisée pour la première fois dans une compétition interclubs européenne. Le nouveau système fonctionne avec des caméras capables de suivre 29 points corporels différents par joueur et permettra aux équipes de révision vidéo de déterminer les situations de hors-jeu plus rapidement et plus précisément, selon l’UEFA.

Le système a été testé lors de l’Euro féminin 2022 en Angleterre et en Ligue des champions la saison dernière. Il a également été approuvé par la FIFA pour la Coupe du monde au Qatar.

