Le Real Madrid active le style pour battre Séville et augmenter son avance en Liga

Juste au moment où il semblait que le Real Madrid pourrait envisager de perdre des points dans la course au titre, les champions sont calmement passés à la vitesse supérieure pour assurer une victoire 3-1 sur Séville samedi et étendre leur avance en Liga.

L’équipe invaincue de Carlo Ancelotti a pris six points d’avance sur ses rivaux de Barcelone, qui accueille l’Athletic Bilbao dimanche, grâce à deux frappes en trois minutes de Lucas Vazquez et Fede Valverde dans les phases finales.

Séville pensait qu’ils pourraient retirer quelque chose du match lorsque le niveleur d’Erik Lamela a annulé la frappe précoce de Luka Modric, mais Madrid a repris le contrôle du match avec confiance.

Vinicius Junior, inscrit au but à la 79e minute, s’est carrément désintéressé pour le remplaçant Vazquez pour ramener le ballon à la maison, puis Valverde a poursuivi sa propre forme sublime avec une fusée qui a laissé le gardien de Séville Bono se démener impuissant.

“Nous avons perdu un peu de confiance lorsque nous avons laissé entrer le but, mais heureusement, les remplaçants ont donné de l’énergie à l’équipe et plus de confiance”, a déclaré Ancelotti.

“Nous avons marqué le deuxième but avec un contre spectaculaire et une superbe passe de Vinicius, et à partir de là, nous étions sur la bonne voie.”

Les buts ont offert une finale rugissante à une belle nuit pour les supporters madrilènes, malgré de fortes pluies. Karim Benzema avait offert le Ballon d’Or qu’il a remporté lundi au public au Santiago Bernabeu avant le coup d’envoi, remis son trophée par les anciens vainqueurs Modric et Zinedine Zidane.

Les fans ont brandi des feuilles d’or disposées pour eux par le club.

Bien qu’ils n’aient pas pu voir l’attaquant français ici, un problème à la cuisse l’empêchant d’entrer, leur équipe a maintenu son élan.

Il n’a fallu que cinq minutes au Real Madrid pour ouvrir le score.

Vinicius était l’architecte, choisissant la poche de Gonzalo Montiel, avançant profondément dans la zone, puis glissant une passe parfaite pour diviser la défense et laisser Modric avec une simple finition lors de sa 450e apparition pour le club.

De retour d’un problème de sciatique, Thibaut Courtois a également remis aux supporters son trophée Yashin du meilleur gardien du monde, sa seule tâche marquante jusqu’en seconde période. Il en eut bientôt un autre – ramasser le ballon au fond du filet.

Lamela a bien terminé après avoir été mis en place par Montiel, qui a volé le ballon à Vinicius dans un revers du premier but.

– Passer à la vitesse supérieure –

Ancelotti a répondu en remplaçant Aurélien Tchouameni par Eduardo Camavinga, et Madrid a repris le dessus, encore stimulé par l’arrivée de Marco Asensio et Vazquez.

Rodrygo, opérant au faux neuf à la place de Benzema, a produit un morceau de magie avec une talonnade pour trouver Vinicius, qui a tiré dans le filet latéral sous un angle serré après avoir dépassé Bono pour atteindre la passe.

Séville était sur le pied arrière et la prochaine fois que Vinicius a percé, courant sur la passe d’Asensio, il a obtenu sa deuxième passe décisive de la nuit, puis Valverde a scellé la victoire de manière spectaculaire.

“La première mi-temps que nous avions sous contrôle, nous avons peut-être dû marquer un deuxième but pour être plus calmes”, a déclaré Courtois à Movistar.

“Plus tard, nous nous sommes réveillés et avons marqué deux superbes buts contre un adversaire fort.”

Le seul souci pour Madrid était le milieu de terrain uruguayen Valverde, qui a marqué sept buts cette saison dans toutes les compétitions, prenant un coup au genou et boitillant à la fin.

“Il a eu un coup à la jambe”, a déclaré Ancelotti. “Nous devrons voir ce qui se passe et comment il est mardi (pour la Ligue des champions). Et Karim, je pense qu’il reviendra dimanche prochain.

C’était la première défaite de Séville depuis que Sampaoli a pris le relais, les laissant 14e.

“Je pense que l’équipe a fait un gros effort à un endroit très difficile à venir”, a déclaré Sampaoli.

“Nous devions contrôler le jeu, cela pouvait générer un jeu d’allers-retours, et Madrid est le meilleur dans ce domaine.”

Ailleurs, le Real Valladolid a remporté une victoire 1-0 contre la Real Sociedad de haut vol, mettant fin à la série de huit victoires consécutives des visiteurs.

La Real Sociedad reste provisoirement troisième, même si l’Atletico Madrid ou le Real Betis pourraient les dépasser lorsqu’ils s’affronteront dimanche.

Le Real Majorque a remporté une victoire surprise 2-1 à Valence et le Rayo Vallecano a battu Cadix 5-1.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici