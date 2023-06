Le Real Madrid accepte un incroyable transfert de 250 millions d’euros avec le PSG pour Kylian Mbappe: rapport

Le Real Madrid est enfin sur le point d’atteindre l’objectif à long terme Kylian Mbappe cet été, après avoir apparemment convenu d’une indemnité de transfert de 250 millions d’euros avec le PSG pour l’attaquant français.

La semaine dernière, des rapports ont émergé suggérant que Mbappe a déclaré au PSG qu’il ne déclencherait pas l’option de prolonger son contrat jusqu’en 2025, ce qui signifie qu’il sera disponible sur un transfert gratuit l’été prochain.

Ne voulant pas le perdre pour rien, les champions de France sont apparemment disposés à lui vendre cette fenêtre de transfert, bien que Mbappe lui-même soit catégorique sur le fait qu’il jouera toujours son football dans la capitale française pour la campagne 2023/24.

Kylian Mbappé au Real Madrid ? Le joueur lui-même le nie…

Kylian Mbappe a été continuellement lié au Real Madrid pendant son séjour au PSG (Crédit image : Sebastian Frej/MB Media/Getty Images)

En réponse à Le Parisien sur Twitter, qui suggérait que Mbappe voulait rejoindre le Real Madrid cet été, le jeune homme de 24 ans a tweeté: « LIES… En même temps, plus c’est gros, plus ça passe. J’ai déjà dit que je continuerai la saison prochaine au PSG où je suis très content. »

Le Real Madrid a constamment ciblé le joueur de 24 ans au cours des dernières fenêtres estivales, mais jusqu’à présent en vain. Cela semble enfin sur le point de changer, cependant, le record du monde de transfert devant être brisé dans les semaines à venir alors que le Real Madrid et le PSG ont conclu un accord d’une valeur de 250 millions d’euros, selon Communauté PSG.

Neymar est actuellement le joueur le plus cher de l’histoire, coûtant 222 millions d’euros au PSG lorsqu’il les a rejoints depuis Barcelone en 2017.

Le média français rapporte que des responsables du PSG et du Real Madrid ont tenu une réunion mercredi pour discuter d’un transfert potentiel, avec des négociations « accélérées ». Le rapport indique également que le propriétaire du PSG et l’émir du Qatar, Tamim bin Hamad Al Than, et le président du Real Madrid, Florentino Perez, sont depuis parvenus à un accord en échangeant des messages.

Mbappe coûtera initialement 200 millions d’euros, bien qu’il ne lui reste qu’un an sur son contrat actuel, le Real Madrid devant payer 50 millions d’euros supplémentaires en paiements liés aux bonus si les performances de Mbappe rapportent certains trophées et distinctions individuelles, comme le Ballon d’Or.

La sortie de Karim Benzema libère le rôle de n°9 pour Mbappe (Crédit image : Stringer/Agence Anadolu via Getty Images)

Avec Karim Benzema rejoignant l’équipe saoudienne d’Al-Ittihad et avec Vinicius Jr. occupant le rôle de gauche, Mbappe deviendrait probablement le nouvel attaquant de Madrid.

Joselu a également récemment signé au Bernabeu, ce qui pourrait permettre au Français d’opérer à partir d’une position de départ légèrement plus large plutôt que dos au but, ce qu’il n’aime ouvertement pas faire.