Le Real Madrid a vendu plus de billets aux États-Unis que toute autre équipe

Lorsque le Real Madrid arrive en ville, les fans de football se présentent en masse pour les voir en personne. Et leur tournée de 2023 aux États-Unis dans le cadre du Soccer Champions Tour n’était pas différente. Les Blancos ont été la plus grande attraction de l’été, le Real Madrid ayant vendu plus de billets que n’importe quel club étranger.

Même si ce n’est que pour les matchs amicaux d’été, le club emblématique qui compte toujours certains des plus grands joueurs du monde peut certainement attirer une foule.

Billets pour le Real Madrid vendus aux États-Unis

Les Galacticos ont disputé quatre matchs cet été aux États-Unis, tous dans le cadre du Soccer Champions Tour. Les arrêts à Los Angeles, Houston, Dallas et Orlando étaient bondés, remplissant en moyenne près de 95 % de la capacité disponible dans l’ensemble.

Jeu Présence Lieu Capacité 7/23 contre l’AC Milan 70 814 Rose bowl 92 542 7/26 contre Manchester United 67 801 Stade NRG 72 220 7/29 contre Barcelone 82 026 Stade AT&T 80 000 8/2 contre la Juventus 63 503 Stade mondial du camping 60 219

La moyenne de 71 036 sur les quatre matches était le chiffre le plus élevé parmi les grands clubs qui ont fait le tour des États-Unis cet été.

Le match El Clásico contre le FC Barcelone à Dallas, sans surprise, a été le plus gros tirage de leur tournée et de tout match amical d’été cette année, attirant plus de 80 000 fans.

Le taux de participation annoncé le plus bas pour le Real Madrid était de 63 503 à Orlando contre la Juventus – mais cela représentait 105% de la capacité standard du Camping World Stadium. Donc, vous ne pouvez pas vraiment appeler cela une participation décevante par un effort d’imagination.

Au total, 284 144 fans sont venus voir le Real Madrid à travers les États-Unis.

Maintenant, le club puissant rentre chez lui en Espagne, cherchant comme toujours à finir en tête de la Liga.

Mais avec la foule qu’ils attirent, ils seront sûrement de retour sur les côtes américaines d’ici peu.

Photo: Imago