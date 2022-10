Le Real Madrid a un œil sur le fils de Tottenham

La fenêtre de transfert d’été est fermée pour les ligues majeures en Europe. Cependant, avec un œil sur janvier, il y a beaucoup de ragots tourbillonnant sur qui déménage où. Transfer Talk vous apporte tous les derniers buzz sur les rumeurs, les allées et venues et, bien sûr, les affaires conclues !

TOP STORY: Madrid déménagera pour Son?

Le Real Madrid s’intéresse à la star de Tottenham Hotspur Son Heung Minselon Sport1.

L’international sud-coréen de 30 ans chercherait à franchir une nouvelle étape dans sa carrière malgré la signature d’un contrat de quatre ans avec les Spurs en 2021, et il devrait envisager son avenir au cours des prochains mois.

Malgré une forme récente qui a vu Son échouer à marquer dans 11 des 12 matches de Premier League cette saison, Carlo Ancelotti garderait un œil sur lui, et les champions de la Liga pourraient agir s’il décide qu’il veut terminer les années de pointe de sa carrière en compétition en Ligue des champions.

Son a rejoint le club du nord de Londres en provenance du Bayer Leverkusen pour 22 millions de livres sterling en 2015, et il a depuis marqué 96 fois en 244 matches de championnat.

08h00 BST: Unai Emery a quitté Villarreal pour devenir le nouveau manager d’Aston Villa, en remplacement de Steven Gerrard, a-t-on annoncé lundi.

Des sources ont déclaré à ESPN que les pourparlers entre Villa et l’ancien manager de Villarreal, Emery, avaient commencé dimanche, le club de Premier League cherchant un remplaçant pour Gerrard qui a été limogé après une défaite 3-0 à Fulham jeudi dernier.

Emery était en charge de Villarreal depuis 2020, remportant la Ligue Europa – le tout premier trophée du club de LaLiga – lors de sa première saison et les emmenant en demi-finale de la Ligue des champions un an plus tard.

Le joueur de 50 ans était sur le point de retourner en Angleterre en novembre 2021 lorsqu’on lui a proposé le poste de manager à Newcastle United, avant de choisir de rester à Villarreal.

Emery tenait à revenir au football anglais après avoir passé 18 mois à Arsenal de mai 2018 à novembre 2019.

– Ogden: Gerrard n’a pas pu combler le fossé entre les attentes et la réalité

– Barcelone prépare déjà de futures négociations contractuelles avec Ousmane Dembélérévèle Fabrice Romano. L’ailier de 25 ans est dans une forme impressionnante depuis la signature d’un nouveau contrat avec le club cet été, contribuant à huit buts en 11 apparitions en Liga, dont un but et trois passes décisives lors d’une victoire 4-0 contre l’Athletic Club. Dimanche. Son contrat actuel le voit assuré au Camp Nou jusqu’à l’été 2024.

– Arsenal tient à déménager pour Sergej Milinkovic-Savicrapports Calciomercato. Les Gunners auraient déplacé le milieu de terrain de 27 ans vers le haut de leur liste restreinte de cibles, et ils sont prêts à proposer un accord d’échange de joueurs qui verrait Albert Sambi Lokonga aller dans l’autre sens dans le cadre d’une proposition comprenant une offre de l’ordre de 50 M€. Milinkovic-Savic a disputé 11 matches de championnat pour la Lazio cette saison, contribuant à 10 buts – une forme qui l’a également vu lié à la Juventus.

– Milieu de terrain Gerson cherche une sortie de Marseille, rapporte L’Équipe. Il est entendu que ses représentants évaluent déjà les options possibles qui lui permettraient de quitter le club de Ligue 1 à l’ouverture du mercato de janvier. Le joueur de 25 ans est actuellement mécontent de sa situation après avoir perdu son poste de titulaire.

– Sergio Ramos pourrait se voir offrir un nouveau contrat d’un an qui comprend l’option d’une année supplémentaire, écrit Ekrem Konour. Le défenseur central de 36 ans a maintenu un meilleur record de blessures cette saison, ayant joué pour le Paris Saint-Germain en 15 matchs dans toutes les compétitions, et il semble que cela ait fait assez pour convaincre la hiérarchie du Parc des Princes de garder lui au club.

– International du Mexique Edson Alvarez a été identifié comme successeur potentiel de Sergio Busquets à Barcelone, selon sport. La Blaugrana On rapporte qu’il surveille de près le milieu de terrain de l’Ajax Amsterdam, âgé de 25 ans, alors que Xavi Hernandez continue de chercher des renforts dans la fenêtre de janvier. Le club d’Eredivisie avait précédemment rejeté une offre d’environ 50 millions d’euros pour ses services de Chelsea, mais il y a de l’espoir qu’ils pourraient être disposés à se séparer de lui cet hiver.