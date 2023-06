Le Real Madrid a un intérêt choquant pour Kai Havertz, selon un rapport

Le Real Madrid aurait un sérieux intérêt à signer Kai Havertz cet été. L’attaquant de Chelsea avait précédemment rejoint les Blues en 2020 dans le cadre d’un accord d’une valeur de plus de 90 millions de dollars. Cependant, l’Allemand n’a pas vraiment réussi jusqu’à présent dans l’ouest de Londres.

Vendredi, l’expert en transfert Fabrizio Romano a révélé les souhaits du Real. On prétend que Carlo Ancelotti accorde toujours une grande importance à Havertz, malgré ses trébuchements avec Chelsea. Les Bleus seraient également disposés à autoriser l’Allemand à quitter le club, mais ils s’attendent à des frais décents en échange. Romano affirme que les cuivres de Chelsea ne sont pas intéressés à prêter Havertz cet été.

L’allemand pourrait changer de décor

L’intérêt de Real pour Havertz peut sembler un peu particulier. Après tout, l’attaquant n’a réussi à marquer que 32 buts au total en 139 matches avec Chelsea. Il a également enregistré 26 grandes occasions manquées en Premier League au cours des deux dernières saisons. Cependant, l’Allemand de 23 ans n’a pas encore atteint son apogée et était autrefois l’un des meilleurs espoirs de toute l’Europe. Un changement de décor pourrait être le meilleur pour toutes les parties.

Benzema n’affectera pas l’intérêt du Real Madrid pour Havertz

Havertz pourrait être considéré par certains comme un remplaçant direct de Karim Benzema. L’attaquant aurait accepté un contrat de deux ans pour rejoindre un club en Arabie saoudite. Néanmoins, la nouvelle du transfert potentiel du Français au Moyen-Orient a soudainement changé jeudi. Il y a maintenant des rapports contradictoires concernant l’avenir de Benzema. Le Real attend toujours une décision officielle du joueur lui-même.

Selon Romano, Ancelotti accorde une très grande importance à Havertz et un accord ne dépendrait pas de Benzema. Le gestionnaire est essentiellement le moteur de l’intérêt. Ancelotti apprécie la polyvalence et la capacité de Havertz à jouer à plusieurs positions offensives. L’Allemand peut jouer le rôle d’attaquant secondaire, d’avant-centre et même de large sur les flancs.

Le Real a récemment perdu Marco Asensio et Havertz pourrait être considéré comme un remplaçant de l’Espagnol même si Benzema reste. Asensio aurait accepté un contrat avec le club français du Paris Saint-Germain.

