Le Real Madrid a retiré son offre de contrat, « Je n’ai jamais voulu partir »

Sergio Ramos a insisté sur le fait qu’il « n’avait jamais voulu quitter le Real Madrid » et a affirmé qu’il aurait accepté l’offre du club d’une prolongation de contrat d’un an, mais on lui a dit qu’elle avait expiré.

Madrid a annoncé mercredi que le capitaine Ramos, 35 ans, partirait à la fin de son contrat à la fin du mois.

Le défenseur a fondu en larmes lors d’une cérémonie d’adieu jeudi – en présence du président Florentino Perez, des membres du conseil d’administration, du personnel du club et de la famille de Ramos – au complexe d’entraînement du Real Madrid City.

« Je n’ai jamais voulu quitter le Real Madrid, j’ai toujours voulu rester ici », a déclaré Ramos. « Au cours des derniers mois, le club m’a fait une offre d’un an, avec une baisse de salaire. Je tiens à souligner que l’argent n’a jamais été un problème, le président le sait.

« Ce n’était pas un problème financier. Ils m’ont proposé un an, j’en voulais deux. Je voulais du calme et de la continuité pour ma famille… Dans les dernières conversations, j’ai accepté l’offre avec une baisse de salaire, et on m’a dit qu’il y avait n’est plus une offre. On m’a dit que malgré avoir donné son accord à la proposition, elle avait une date d’expiration et je ne m’en rendais pas compte… Cela m’a surpris.

Sergio Ramos prend la parole lors d’une conférence de presse d’adieu. Photo par Helios de la Rubia/Real Madrid via Getty Images

Ramos a refusé d’entrer dans les détails des pourparlers avec Perez sur un nouvel accord, qui avait traîné tout au long de la saison dernière sans qu’un accord ait été trouvé.

« Ce sont des réunions privées que je veux garder privées par respect pour le club, le président et moi-même », a-t-il déclaré. « Mais c’est vrai qu’il m’a été communiqué il y a tout juste une semaine, via mon agent, que l’offre était expirée sans que nous le sachions.

« Personne ne nous avait donné d’ultimatum… Je pensais qu’il y avait une possibilité d’accepter la dernière offre qu’ils avaient mise sur la table… Ce sont des questions auxquelles je ne peux pas répondre. Le club a ses priorités. »

Ramos a décrit sa relation avec Perez comme « extraordinaire » et a déclaré qu’il était « éternellement reconnaissant ».

« Je vais me concentrer sur l’affection et le dernier câlin qu’il m’a donné aujourd’hui », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas quelqu’un qui garde du ressentiment. Les malentendus peuvent rester dans le passé, je vais me concentrer sur les bonnes choses. »

« Aujourd’hui n’est pas une journée facile », avait déclaré Perez plus tôt. « Vous avez été quelqu’un de très spécial pour moi et nous avons souffert et combattu ensemble pour l’histoire récente du Real Madrid. Par-dessus tout, je veux que vous soyez heureux où que vous soyez… Nous sommes convaincus qu’une légende comme vous sera toujours être un grand ambassadeur du Real Madrid. »

ESPN a rapporté que Manchester City est le principal candidat à la signature de Ramos et envisage une offre de contrat de deux ans, bien que plusieurs autres clubs soient également intéressés.

« Je n’ai pensé à aucune équipe pour le moment », a déclaré Ramos. « C’est vrai que depuis janvier, quand j’étais libre et sur le marché pour des raisons contractuelles, nous avons eu des appels à mon frère de clubs intéressés, mais à aucun moment je n’ai pensé à partir. option pour moi. »

Il a ajouté: « Sevilla est l’autre club de mon cœur, mais pour le moment, je n’envisage pas cette option et Séville ne l’envisage pas non plus. Quant au Barca, c’est un rond non. Il est impossible de voir Ramos dans un maillot du Barca. «

L’arrière central est largement reconnu comme l’un des joueurs les plus influents du Real Madrid, faisant 671 apparitions et marquant 101 buts depuis sa signature de Séville à l’âge de 19 ans en 2005.

Il a marqué l’un des buts les plus importants de l’histoire du club – un égaliseur à la 93e minute lors de la finale de la Ligue des champions 2014 contre l’Atletico Madrid – et est devenu capitaine du Real en 2015 après le départ d’Iker Casillas.

Ramos a remporté un total de 22 trophées avec le Real Madrid, dont quatre Ligues des Champions, cinq titres en Liga et deux Copas del Rey. Il a également été membre des équipes espagnoles gagnantes de l’Euro 2008, de la Coupe du monde 2010 et de l’Euro 2012.

Une saison 2020-21 touchée par les blessures – faisant 21 apparitions au Real Madrid dans toutes les compétitions, dont seulement cinq en 2021 – l’a vu exclu de l’équipe espagnole de l’Euro 2020 par l’entraîneur Luis Enrique.