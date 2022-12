Le Real Madrid a misé gros sur le Brésilien Endrick, en vaut-il la peine ?

Peu de jeunes de 16 ans regardaient la Coupe du monde récemment conclue avec un espoir réaliste d’être un acteur majeur de la prochaine édition. Mais Endrick, signé plus tôt ce mois-ci par le Real Madrid, n’a pas 16 ans. Sa première étape sur la voie d’une éventuelle participation à la Coupe du monde 2026 pour le Brésil est le prochain championnat sud-américain des moins de 20 ans, qui se déroulera en Colombie en janvier et février. Cela peut sembler étrange pour lui de participer à une compétition des moins de 20 ans – il y a un tournoi des moins de 17 ans plus tard dans l’année pour lequel Endrick serait également éligible. Mais pour le jeune de Palmeiras, ce n’est pas nouveau.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Des sources ont déclaré à ESPN que l’adolescent rejoindrait Madrid pour un premier contrat de trois ans avec l’option d’une prolongation de trois ans, pour des frais de transfert d’une valeur totale de 72 millions d’euros, variables et taxes comprises. Un développement fulgurant il y a un an, quand à seulement 15 ans, il a été lancé dans la très prestigieuse Sao Paulo Junior Cup, une compétition où certains des joueurs avaient déjà 20 ans.

Endrick est entré dans l’action à peine un nom connu dans sa propre maison. À la fin, il était une sensation mondiale sur Internet. Palmeiras a remporté le trophée pour la première fois, et la qualité et la variété des buts d’Endrick – un coup de pied aérien de l’extérieur de la surface, s’il vous plaît – l’ont marqué comme un jeune aux promesses étonnantes. Il pourrait même être le meilleur jeune footballeur sud-américain depuis Neymar ou (chuchotez-le) depuis Lionel Messi.

2 Connexe

Mais il est difficile de murmurer quoi que ce soit dans la chambre d’écho des médias sociaux contemporains. Messi était incroyable lorsqu’il a émergé dans les championnats sud-américains des moins de 20 ans – également en Colombie – au début de 2005. Mais la machine à battage médiatique planétaire était beaucoup moins développée à l’époque. Ces jours-ci, il n’y a pas de cachette. Comment protéger Endrick des attentes qui submergeraient un mortel ordinaire ? L’entraîneur de Palmeiras, Abel Ferreira, a bien joué. Il y avait une pression sur Ferreira pour emmener Endrick à la Coupe du Monde des Clubs plus tôt cette année. L’entraîneur a résisté et a déclaré que le jeune serait mieux servi par un voyage à Disneyland.

Endrick est le prochain grand talent brésilien, mais il ne peut pas rejoindre le nouveau club du Real Madrid avant ses 18 ans. Alexandre Schneider/Getty Images

Au cours de l’année, Ferreira a observé son prodige, pesé la façon dont Endrick faisait face à sa renommée mondiale, l’a doucement présenté à l’équipe senior, et vers la fin de la saison, avec le titre de champion presque assuré, l’a déchaîné dans le première équipe. Et Endrick n’a pas déçu. Il a donné une succession de camées qui faisaient allusion à la grandeur. C’est un petit attaquant du pied gauche. Il est donc frappant que son premier but soit venu d’une tête. En plus d’une habileté et d’une audace individuelles éblouissantes, il a une compréhension de l’espace qui lui a permis d’attaquer la surface de réparation et de guider une tête en courant devant le gardien. C’est précisément l’étendue de son talent qui le rend si intéressant.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ JEUDI DEC. 29

• QPR contre Luton Town (13 h HE)

• Real Betis contre Athletic Club (13 h HE)

• Millwall contre Bristol City (14 h 40 HE)

• Blackpool contre Sheffield United (15 h HE)

• Atletico Madrid contre Elche (15h20 HE) VENDREDI DEC. 30

• Celta Vigo contre Séville (13 h HE)

• Valladolid contre le Real Madrid (15h30 HE) SAMEDI DEC. 31

• Barcelone contre l’Espanyol (8 h HE)

• Villarreal contre Valence (10 h HE)

Il peut faire le flashy, et il peut faire la base – dribbler, combiner, terminer la première fois, se déplacer dans l’espace. Plus que jamais maintenant, son jeu va passer au microscope. Les adversaires chercheront des faiblesses. Mais il a l’air terriblement complet. Bien avant ses débuts en équipe première, Endrick faisait déjà la une des quotidiens sportifs espagnols. La réalité du marché mondial s’applique. Son temps restant avec Palmeiras est maintenant probablement d’un an et demi – et compte. Les règlements de la FIFA lui interdisent de partir à l’étranger jusqu’à ses 18 ans. Ce jour viendra en juillet 2024, date à laquelle tout est prêt pour qu’il rejoigne le Real Madrid.

Endrick a été en tête de liste de souhaits pour presque tous les grands clubs européens. Mais le Real Madrid a toujours eu une longueur d’avance sur Chelsea, Barcelone et le Paris Saint-Germain. Ils comptaient sur sa préférence personnelle – en partie peut-être une conséquence de l’audace du club espagnol à dépenser gros pour Vinicius Junior avant même que l’ailier n’ait fait ses débuts en équipe première avec Flamengo. Ce qui semblait téméraire à l’époque s’est avéré depuis un coup de maître. Vinicius a remporté un succès retentissant – remportant la dernière Ligue des champions du Real – et cela a sûrement rendu le club plus attrayant aux yeux d’Endrick.

Les fans du Brésil pourront le voir dans le maillot jaune de l’équipe nationale senior sur la route. Jusque-là, les défenseurs rivaux des championnats sud-américains des moins de 20 ans seront là pour montrer que le jeune peut être contenu et que le battage médiatique n’est pas justifié. Tout cela fait partie du jeu et fait partie du défi qu’Endrick a maintenant devant lui. La barre des attentes a été placée très haut. Peut-il sauter dessus ?