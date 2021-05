Le Real Madrid a classé la marque de club de football la plus précieuse au monde pour la troisième année consécutive

Le Real Madrid est en tête de la liste 2021 de Brand Finance en tant que marque de club de football la plus précieuse au monde pour une troisième année consécutive.

Malgré une baisse de 10% de la valeur de sa marque, les géants espagnols sont en tête du classement mondial avec une valorisation de 1,27 milliard d’euros, devant son rival de la Liga, Barcelone, évalué à 1,26 milliard d’euros.

« Le Real Madrid a toujours été en mesure de se qualifier pour la Ligue des champions année après année », le rapport dit.

« Cet afflux constant de revenus et de statut en Ligue des champions a joué un rôle central dans le succès global du club. »

Six des 10 clubs les mieux classés de la Rapport Football 50 2021 sont première ligue tenues. Manchester United occupe la troisième place du classement et est le club de marque le plus précieux d’Angleterre avec 1,13 milliard d’euros, soit seulement 1% de plus en valeur de marque que le champion de Premier League, Manchester City (1,19 milliard d’euros), quatrième au classement général.

United a subi une baisse de 14% de la valeur de sa marque cette année.

L’échec du projet de Super League européenne a eu un impact négatif sur la force de la marque des 12 clubs fondateurs, dont huit sont dans le top 10 de la liste. La controverse ESL a fait perdre 600 millions d’euros à la valeur de la marque.

Plusieurs clubs impliqués dans la Super League européenne ont vu la valeur de leur marque chuter. Photo par Angel Martinez / Getty Images

Neuf des 12 clubs de Super League ont officiellement renoncé à la ligue séparatiste et se sont engagés dans les compétitions européennes existantes, mais ils devront renoncer à 5% des revenus de l’UEFA pendant une saison.

Le Real Madrid, Barcelone et la Juventus ont refusé d’approuver les « mesures de réintégration » et seront renvoyés aux instances disciplinaires de l’UEFA pour sanctions.

« L’origine et la disparition de la Super League européenne sont une histoire de branding », Selon Hugo Hensley, directeur sportif de Brand Finance.

« Les 12 clubs jugeaient leurs marques trop fortes et attrayantes pour être sanctionnées par d’autres associations, et au-dessus de la pyramide du football qui valide leur succès. Cependant, la communication, la promotion et le positionnement du projet ont été mal exécutés, alimentant un retour de bâton de toutes les parties prenantes , conduisant à la dissolution du groupe et entraînant des dommages douloureux à la marque. «

Le Bayern Munich (1,06 milliard d’euros), qui n’a pas participé à l’ESL, a grimpé à la cinquième place et a obtenu un score de force de marque de 91,9 sur 100.

L’impact négatif du COVID-19 a entraîné une baisse de la valeur globale de la marque de 11,2% des marques des 50 meilleurs clubs cette année par rapport à la baisse de 2,2% l’année dernière.

