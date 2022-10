Le Real Madrid a battu Getafe pour se préparer au Clasico contre Barcelone

La première tête d’Eder Militao a donné au Real Madrid une victoire 1-0 à Getafe samedi pour les ramener au sommet du classement de la Liga.

Le Real est passé à 22 points, trois devant son rival barcelonais qui a un match en moins et accueillera le Celta Vigo dimanche. La victoire de Madrid crée également un autre enjeu important Classique avec la visite du Barça dimanche prochain (10 h 15 HE sur ESPN +).

Getafe a perdu deux matchs consécutifs et est 16e avec sept points, deux au-dessus de la zone de relégation.

Réaction rapide

1. Madrid en fait assez en pré-Classique test

Le match nul 1-1 de Madrid contre Osasuna dimanche dernier – la première fois qu’ils perdaient des points dans un début de saison jusque-là sans faute – signifiait qu’une victoire contre Getafe au Coliseum Alfonso Perez était nécessaire pour remettre l’équipe sur la bonne voie avant la prochaine semaines Classique avec Barcelone. Rien de moins pourrait déclencher des discussions prématurées sur une crise.

Le premier but d’Eder Militao a aidé à calmer les nerfs, et bien que Getafe ait eu une ou deux occasions de niveler, c’était toujours Madrid, avec le penalty annulé de Vinicius Junior et le but hors-jeu de Rodrygo, qui semblait le plus susceptible de marquer à nouveau.

Getafe a été des adversaires maladroits pour Madrid ces derniers temps – l’équipe de Carlo Ancelotti a été battue 1-0 ici en janvier et tenue à un match nul et vierge en 2021 – et tandis que l’équipe de Quique Sanchez Flores a connu un début de saison lent, ils se sont améliorés considérablement au cours du dernier mois, remportant des matchs consécutifs avant la trêve internationale.

Madrid a bien fait ici pour déplacer le ballon rapidement, créant des espaces dans la défense à cinq de Getafe, tout en faisant face à la menace de contre-attaque de Borja Mayoral et Enes Unal. Une courte victoire 1-0 a suffi à remettre Madrid en tête du classement, avec la pression sur le Barça pour qu’il ne glisse pas dans son match contre le Celta Vigo dimanche, et tout pour jouer dans le Classique la semaine prochaine.

2. Le but de Militao le prélude à une performance exceptionnelle

Lucas Vazquez, David Alaba, Karim Benzema, Luka Modric, Vinicius, Federico Valverde, Rodrygo, Antonio Rudiger et maintenant Militao. La tête victorieuse du Brésilien à la troisième minute a fait que neuf joueurs différents ont marqué pour le Real Madrid en Liga jusqu’à présent cette saison, avec seulement huit matchs joués. Pour une équipe qui est censée être trop dépendante de Benzema, c’est beaucoup de variété de buts.

Ici, le mouvement rapide et intelligent de Militao l’a vu perdre son marqueur et la livraison de Modric du coin a fait le reste. L’arrivée de Rudiger cet été a vu la position de Militao dans l’équipe menacée. Des jeux comme celui-ci, cependant, montrent pourquoi Ancelotti a été si désireux de garder la foi dans le partenariat de l’année dernière entre lui et Alaba.

Et ce n’était pas seulement le but. C’est le genre de performance de Militao qui le fait ressembler à un défenseur complet : aussi rapide que n’importe quel défenseur central, plus fort que la plupart et plus que confortable pour jouer le ballon depuis l’arrière.

Bien sûr, le problème avec Militao est que ce n’est pas toujours le cas. Il manque de cohérence et de concentration, ce qui signifie qu’une erreur soudaine et bruyante ne peut jamais être entièrement exclue. Mais il n’a que 24 ans, avec ses meilleures années en tant que défenseur central à venir et beaucoup de temps pour s’améliorer dans ce département.

Le but d’Eder Militao, mis en place par le corner de Luka Modric, a suffi au Real Madrid pour remporter la victoire sur Getafe. Denis Doyle/Getty Images

3. Modric reste plus crucial que jamais

Casemiro est parti et Toni Kroos était un remplaçant inutilisé ici, mais Luka Modric, à 37 ans, est toujours aussi important pour ce milieu de terrain du Real Madrid. Il a commencé ici aux côtés des jeunes Aurélien Tchouameni – qui a impressionné depuis son arrivée cet été – et Eduardo Camavinga, qui travaille toujours à s’imposer sur les jeux dès le début comme il le fait depuis le banc.

C’est le corner de Modric qui a permis à Militao de marquer le seul but du match, et c’était par ailleurs une performance typique et pleine d’action du Croate. Il était partout – seul Dani Carvajal a eu plus de touches de balle (avec 117 contre 110 pour Modric) et plus de récupérations (9 contre 8 pour Modric).

Autant cette équipe madrilène est en plein processus de renouvellement, avec de jeunes joueurs comme Vinicius, Rodrygo et Valverde jouant un rôle de plus en plus important, autant ils n’ont toujours pas quitté Modric.

Notes des joueurs

Real Madrid: Andriy Lunin 7; Dani Carvajal 7, Eder Militao 9, Antonio Rudiger 7, David Alaba 7 ; Aurélien Tchouameni 7, Eduardo Camavinga 6, Luka Modric 8 ; Federico Valverde 7, Vinicius Junior 8, Rodrygo Goes 7.

Sous-titres : Marco Asensio 6, Nacho Fernandez 6, Mariano Diaz 6.

Getafe : David Soria 6; Damian Suarez 6, Domingos Duarte 6, Stefan Mitrovic 6, Djene Dakonam 5, Fabricio Angileri 6 ; Carles Alena 6, Angel Angobia 6, Luis Milla 7 ; Borja Mayoral 5, Enes Unal 6.

Sous-titres : Portu 6, Munir El Haddadi 6, Jordan Amavi 6, Jaime Seoane 6, Juanmi Latasa 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR: Eder Militão, Real Madrid.

A marqué le premier but et ne s’est pas trompé de pied en défense.

PIRE: Borja Mayoral, Getafe.

N’a pas pu se connecter avec une première chance d’égaliser et a lutté après cela contre son ancien club.

Faits saillants et moments marquants

jouer 0:22 Éder Militão signe une tête à domicile contre Getafe

Toute première spéciale d’Eder était tout ce dont Madrid avait besoin pour attraper les trois points.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Dani Carvajal du Real Madrid sur la victoire: “Notre objectif était les trois points et nous les avons obtenus. Nous allons nous coucher ce soir en tant que leaders, pour mettre un peu la pression sur Barcelone.”

L’entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti : “La Classique est encore loin, nous avons d’abord un autre jeu [in Champions League against Shakhtar Donetsk on Tuesday]. J’ai reposé des joueurs comme Benzema et [Ferland] Mendi. Mardi, je tournerai un peu plus.”

“Parfois, il y a des matchs où tu es très à l’aise avec le ballon, on a marqué tôt, et on n’était pas pressés devant, on n’a pas forcé, on a essayé de gérer le ballon et de le contrôler.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Une feuille blanche au bon moment avant le grand test contre Barcelone, car le Real Madrid n’a pas encaissé de but dans un match de Liga pour la première fois cette saison (huit matches).

– Luka Modric a inscrit sa première contribution au but toutes compétitions confondues depuis qu’il a marqué le 6 septembre.

Suivant

Real Madrid: L’équipe de Carlo Ancelotti se rendra ensuite à Varsovie pour affronter le Shakhtar Donetsk en Ligue des champions mardi. Alors son Classique fois que Barcelone visite le Bernabeu dimanche (10 h 15 HE sur ESPN +).

Getafe : Un voyage à Rayo Vallecano vendredi prochain.