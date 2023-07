Le Real Madrid a battu Barcelone pour signer la star adolescente Arda Guler

Arda Guler a suscité l’intérêt des plus grands clubs européens cet été. Mahmut Serdar Alakus/Agence Anadolu via Getty Images

Le Real Madrid a recruté le milieu de terrain de 18 ans Arda Guler de Fenerbahçe, a annoncé jeudi le club.

Guler avait une clause de libération de 17,5 millions d’euros (18,4 millions de dollars) et Los Blancos ont battu la concurrence de leurs rivaux de Barcelone pour signer l’adolescent.

Le milieu de terrain a mis la plume sur papier sur un contrat de six ans au Bernabeu et sera présenté au club vendredi après-midi.

ESPN a rapporté plus tôt cette semaine que Barcelone avait tenté de battre Madrid à la signature d’Arda et avait envoyé le directeur sportif Deco à Istanbul pour négocier un transfert, obligeant Madrid à augmenter son offre et à décrocher la perspective très appréciée.

Guler a fait 35 apparitions pour Fenerbahce la saison dernière, marquant six buts et fournissant sept passes décisives.

Une source proche des négociations a déclaré à ESPN que Madrid suivait Guler depuis la saison 2021-22, le dépisteur en chef de Madrid Juni Calafat jouant un rôle clé dans la conclusion de l’accord.

Le patron de Madrid, Carlo Ancelotti, prévoit que Guler passe la pré-saison avec sa nouvelle équipe, mais des sources ESPN proches du joueur n’excluent pas un transfert de prêt à une autre équipe afin de garantir un temps de jeu régulier.

Le jeune milieu de terrain fait face à beaucoup de concurrence dans l’entrejeu madrilène avec Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouameni et Jude Bellingham ainsi que les vétérans Toni Kroos et Luka Modric.