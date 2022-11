Le Real Kashmir maintient une course invaincue avec une victoire sur Churchill Brothers

Le Real Kashmir a poursuivi sa séquence sans défaite dans la I-League 2022-23 avec une victoire 1-0 contre les Churchill Brothers au TRC Stadium de Srinagar lundi.

Une tête en seconde période du remplaçant Ibrahim Nurudeen s’est avérée suffisante pour les hôtes alors qu’ils battaient Churchill Brothers pour la première fois en I-League.

Tableau des points de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Calendrier de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Résultats de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | Soulier d’Or de la Coupe du Monde de la FIFA 2022

Churchill Brothers a conservé le ballon dès le premier coup de sifflet, cependant, la première grande chance du match est tombée pour l’équipe locale au quart d’heure alors que le tir du milieu de terrain Yakubu Wadudu a été dévié sur le poteau par le gardien Albino Gomes.

À la 18e minute, Lalnuntluanga Bawitlung du Real Kashmir a décoché un tir puissant à 30 mètres, mais le gardien de Churchill, Albino Gomes, a effectué un superbe arrêt, plongeant à sa gauche pour empêcher le ballon d’atteindre son but. Le joueur de 28 ans a de nouveau été appelé à l’action à la 34e minute, réalisant un autre arrêt acrobatique, cette fois grâce à l’effort de Samuel Kynshi. par Subhasish Roy Chowdhury dans le but du Real Kashmir. Les Snow Leopards ont lancé une contre-attaque prometteuse à partir du dégagement qui en a résulté alors que Jerry Pulamte a envoyé Kynshi au but avec une passe soignée. Albino Gomes a une fois de plus été fort pour les Red Machines, réalisant deux arrêts en succession rapide pour empêcher les hôtes de marquer le premier but.

La seconde mi-temps a commencé avec la charge du Real Kashmir sur la défense de Churchill. Deux minutes après la reprise, Pulamte a obtenu un tir du haut de la surface de réparation mais il a été confortablement capté par le gardien Gomes.

A l’heure de jeu, Joseph Clemente commet une faute sur Kynshi juste à l’extérieur de la surface de réparation. Nozim Babadzhanov tira le coup franc qui en résulta mais sa frappe heurta le mur et sortit en corner. Cinq minutes plus tard, Pulamte a reçu un superbe ballon en profondeur de Wadudu avant d’envoyer un centre pour Issahak Nuhu Seidu mais le Ghanéen n’a pas réussi à obtenir une connexion propre et le gardien de Churchill Gomes a récupéré le ballon.

La défense de Churchill a finalement été percée à la 76e minute lorsque la parade de Gomes du corner a chuté pour Bawitlung au bord de la surface, qui l’a renvoyé dans la surface pour que le remplaçant Ibrahim Nurudeen rentre à la maison.

Les visiteurs ont ensuite eu de nombreuses occasions de revenir dans le match avec Tana et Cissé tirant des coups francs juste à l’extérieur de la surface de réparation du Real Kashmir, mais leurs efforts n’ont pas été cadrés. Ce n’était tout simplement pas le jour des Churchill Brothers car ils ont terminé le match sans tirs cadrés.

Avec ce résultat, l’équipe locale reste en tête du classement avec 10 points en quatre matchs (trois victoires et un nul), tandis que l’équipe de Goa n’a qu’un seul point en quatre sorties.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici