Le Real Kashmir FC bat Rajasthan United et remporte un deuxième match consécutif

Le Real Kashmir a enregistré sa deuxième victoire consécutive dans la I-League 2022-23 en battant le Rajasthan United FC 2-0 au TRC Turf Ground samedi.

Une tête percutante de Moro Lamine en première mi-temps et une finition clinique en seconde période de Jerry Pulamte ont permis aux Snow Leopards de porter leur total de points à six en deux sorties.

La première mi-temps a débuté avec Rajasthan United prenant le contrôle du match avec ses passes rapides et sa meilleure possession du ballon. L’équipe locale, en revanche, s’est davantage appuyée sur les contre-attaques. Cependant, à la 13e minute, la première occasion du match est allée à l’équipe locale lorsque Wadudu Yakubu a pris un pied droit après s’être créé l’espace nécessaire. Son tir est cependant passé à côté. Une minute plus tard, Nuhu Seidu a vu sa tête arrêtée par le gardien du Rajasthan United Rafique Ali Sardar.

Au milieu de la première mi-temps, l’ailier tadjik Nozim Babadzhanov, qui a impressionné par sa série de bonnes passes en profondeur, a lancé un corner parfait au premier poteau et il a été terminé par le défenseur Moro Lamine, qui a sauté haut pour mettre le ballon. Cinq minutes plus tard, l’équipe adverse a eu une occasion parfaite en recevant un coup franc juste à l’extérieur de la surface. La recrue espagnole Joseba Beitia a tiré le coup franc du pied droit mais sa frappe est passée juste au-dessus de la traverse.

À la demi-heure de jeu, l’attaquant du Rajasthan United Nuha Marong est entré dans la surface de réparation adverse après avoir battu Jestin George au rythme. Le Gambien a ensuite tiré un puissant grounder, mais il est allé directement sur le gardien de but expérimenté Subhasish Roy Chowdhury.

Après l’intervalle, le match a redémarré de la même manière avec Rajasthan United contrôlant la possession et le Real Kashmir affichant une solide performance au milieu de terrain. Yakubu s’est avéré un joueur clé pour l’équipe locale avec sa performance impressionnante. A la 55e minute, Babadzhanov a fourni une belle passe en profondeur à Lalnuntluanga Bawitlung, qui n’a pas réussi à en tirer le meilleur parti.

À la 67e minute, Marong s’est retrouvé dans l’espace à l’intérieur de la surface de réparation du Real Kashmir mais son effort a été facilement sauvé par Roy Chowdhury. Huit minutes plus tard, Marong a récupéré le ballon au milieu de terrain et l’a passé pour Chaves, dont le tir enroulé après avoir dépassé son marqueur était trop large pour causer des problèmes au gardien de but.

Au début du dernier quart-temps, Samuel Kynshi, du Real Kashmir, a réussi à percer la défense pour trouver Jerry Pulamte, qui a terminé calmement pour marquer le deuxième but de l’équipe locale. À la 84e minute, Kynshi a presque fait 3-0 lorsque son coup franc de curling a frappé le poteau, après qu’Ali Sardar ait à peine réussi à le faire basculer.

