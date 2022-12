Le Real Kashmir FC bat le TRAU FC dans un thriller à cinq buts

Le Real Kashmir a remporté une nouvelle victoire à domicile en battant le TRAU FC 3-2 lors du cinquième tour de la I-League 2022-23 au TRC Stadium de Srinagar jeudi.

Dans un match de haute intensité, où TRAU a pris les devants à deux reprises grâce à Komron Tursunov et Salam Johnson Singh, un incroyable but en solo en seconde période du capitaine du Real Kashmir Moro Lamine s’est avéré décisif alors que les Snow Leopards maintenaient leur invincibilité.

TRAU a établi un bloc bas dès le coup d’envoi et a permis aux hôtes de dominer le ballon alors qu’ils jouaient eux-mêmes sur le contre avec Komron Tursunov à la tête des affaires. À la septième minute, Buanthanglun Samte a fait une course dans la moitié de terrain du Real Kashmir et a lancé un centre dans la surface, mais il a été dégagé par Jestin George en corner. Le corner résultant tiré par Tursunov a trouvé le capitaine Gerard Williams, qui n’a pu placer sa tête que juste au-dessus de la barre.

Au milieu de la première mi-temps, TRAU s’est installé dans le jeu et a gardé le ballon, déjouant la pression élevée du Real Kashmir. Les visiteurs ont pris l’avantage à la 30e minute. Tursunov a fait une course vers le but avant que le Tadjik ne soit retiré pour une faute du capitaine local Moro Lamine. Tursunov a spectaculairement enroulé le coup franc qui en a résulté dans la lucarne alors que le gardien Subhasish Roy Chowdhury a concédé son premier but de la saison.

Trois minutes plus tard, les Snow Leopards ont égalisé. Nozim Babadzhanov a reçu le ballon au bord de la surface de réparation et a poursuivi sa course dans la surface avant de placer le ballon dans le coin inférieur gauche pour rétablir la parité.

Tursunov est resté influent alors qu’il tirait les ficelles pour les Red Pythons, cherchant des débouchés et jouant plusieurs balles pour que les attaquants puissent poursuivre. À cette occasion pendant le temps additionnel de la première mi-temps, Tursunov a trouvé Salam Johnson Singh qui effectuait une course à la dérive dans la surface. L’avant-centre a terminé habilement pour reprendre l’avantage aux visiteurs.

Après une performance plutôt médiocre, l’entraîneur-chef du Real Kashmir, Mehrajuddin Wadoo, a effectué des changements stratégiques à la mi-temps. Issahak Nuhu Seidu, inefficace en première mi-temps, a été remplacé par Ibrahim Nurudeen, tandis qu’Alocious Muthayyan a remplacé Samuel Kynshi. Les visiteurs ont recommencé avec une grande énergie et semblaient plus susceptibles de marquer un autre but, mais le Real Kashmir a surmonté la pression initiale et est revenu dans le match.

Près de l’heure de jeu, le Real Kashmir a marqué deux buts en cinq minutes alors que les Snow Leopards prenaient la tête du match pour la première fois. À la 58e minute, une tête du remplaçant Muthayyan, après une longue remise en jeu de Jestin George, a trouvé Wadudu près du point de penalty alors que le Ghanéen décochait un tir dans le but en battant confortablement le gardien de TRAU, Loitongbam Bishorjit Singh.

Cinq minutes plus tard, le capitaine du Real Kashmir, Lamine, a lancé une charge. L’arrière central ghanéen a fait une course de sa propre boîte de 18 mètres à la boîte de l’adversaire prenant ses rivaux au dépourvu. Lamine a ensuite utilisé la course du remplaçant Nurudeen comme leurre alors qu’il lançait un tir à longue portée battant le gardien Bishorjit Singh, qui avait du mal à garder le ballon hors du filet.

Tursunov était de nouveau dans le vif du sujet à la 83e minute, se tenant derrière le ballon mort au bord de la surface de réparation. Cependant, la frappe puissante du Tadjik est passée juste au-dessus de la barre. Quatre minutes plus tard, le centre de Samte a trouvé le remplaçant Baoringdao Bodo libre dans la surface, mais il a mis sa tête hors cadre. TRAU a eu de nombreuses occasions d’égaliser mais n’a pas réussi à les exploiter car les hôtes ont pris les trois points.

