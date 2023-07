Le ‘Real Cheeseburger’ de Burger King Thailand est une tour de fromage de 20 tranches

Wipada Khankhokkruad, un mannequin de 31 ans, a emmené ses fils de 2 et 10 ans dans un Burger King dans le centre de Bangkok lundi soir après avoir vu des clips sur le nouveau menu sur TikTok et Instagram.

« C’était vraiment délicieux à la première bouchée, et vous pouvez sentir l’épaisseur du fromage », a-t-elle déclaré. «Mais plus je mangeais, plus ça devenait écoeurant; c’était trop pour moi.

La critique la plus sévère est venue de l’écrivain culinaire de Bangkok, Eric Surbano, qui a qualifié le burger d' »horrible » et de « choc pour le système digestif ».

Des chercheurs de l’Institut de technologie King Mongkut de Thaïlande, Ladkrabang, ont identifié « l’importance croissante des outils de médias sociaux » dans le marketing de la restauration rapide en Thaïlande, affirmant que les habitudes alimentaires des Thaïlandais et d’autres cultures asiatiques sont « plus influencées par sa valeur sociale ou divertissante ».

Le fromage est loin d’être un ingrédient courant dans la cuisine thaïlandaise, mais il est de plus en plus accepté par les jeunes générations avec la popularité des plats japonais, coréens et occidentaux à forte teneur en fromage. Il est de plus en plus courant que le produit laitier soit saupoudré même sur certains plats locaux. Les ventes de fromage en Thaïlande devraient dépasser 110 millions de dollars en 2023, mais les Thaïlandais ne consomment en moyenne que 80 grammes de fromage par an, selon Statista.