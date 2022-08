Le Real Betis monte en flèche en Liga grâce à Manuel Pellegrini et son équipe de talents transformés

Le Real Betis n’a pas été aussi beau depuis un certain temps et l’harmonie au sein de l’équipe n’est amplifiée que par leur manager, ainsi que par le sort de leurs rivaux interurbains, Séville. José Luis Contrerasy/DAX Images/NurPhoto via Getty Images

Ce n’est pas souvent qu’une base de fans fanatiques et endurants peut profiter d’un état de nirvana et schadenfreude simultanément, mais c’est la position privilégiée dans laquelle se trouvent les supporters du Real Betis en ce moment.

Juste au cas où ce ne sont pas des mots familiers, le nirvana est “un état ou un lieu idyllique”, tandis que “schadenfreude” est le mot allemand pour expliquer le plaisir malicieux que l’on prend au malheur de quelqu’un d’autre. La raison “Béticos” connaissent un tel bonheur, c’est que leur équipe est en tête de la Liga, invaincue, jouant comme par magie et hérissée d’une agression compétitive, tout comme leurs rivaux urbains détestés et ultra-réussis, Séville, puent la maison à la 15e place. Comme le destin le ferait l’avoir, il y a un test décisif immédiat de ce qui ne va pas Los Rojiblancos et si le Betis peut continuer à naviguer, lorsque Séville accueillera la menaçante Barcelone ce week-end et que l’armée verte et blanche de Manuel Pellegrini affrontera les champions d’Espagne et d’Europe du Real Madrid au Santiago Bernabeu.

Ce n’est qu’hypothétique, bien sûr, mais imaginez le doux sentiment pour Betis Nation si le Barca renaissant de Xavi devait gagner au Sanchez Pizjuan samedi soir, laissant Séville près de la zone de relégation, et si Betis devait gagner au Bernabeu récemment rénové contre également Madrid invaincu ? Et avant de vous lancer, retenez vos chevaux : ce n’est pas ce peu probable un scénario.

Saviez-vous que Madrid n’a remporté aucun de ses cinq derniers matches à domicile contre le Betis, marquant juste une fois que dans ces 450 minutes, et que Los Verdiblancos ont pris neuf des 15 derniers points disponibles au Bernabeu ?

Conclusion? Ne manquez sous aucun prétexte ce match de samedi.

Au cœur de ce qui se passe dans ce club ultra-passionné (mais peu performant), se trouve bien sûr leur entraîneur. Grand et austère, montrant en permanence au monde son visage impassible, Pellegrini – surnommé “l’ingénieur” et qui a passé cinq ans avec succès à Villarreal à partir de 2004 – est doué, sympathique et intéressant. Et n’oubliez pas : ce n’est pas seulement l’ancien entraîneur madrilène, c’est aussi l’homme qui a entraîné la première saison de Karim Benzema avec Los Blancosune qui s’est terminée par la première phrase de Pep Guardiola en tant qu’entraîneur vainqueur du titre lors de la conférence de presse du Camp Nou : “Je tiens à féliciter Manuel Pellegrini et ses joueurs au Real Madrid parce que j’ai admiré leur attitude cette saison. Sans eux, je ne “Je ne crois pas que nous aurions enregistré 99 points. Leur jeu et la façon dont ils ont concouru ont honoré l’institution du Real Madrid. Je veux qu’ils sachent qu’il y a des gens dans ce club qui admirent ce qu’ils ont tenté de faire. C’est été exemplaire.”

Personne à Madrid n’était d’accord, cependant, et malgré cette bataille pour le titre jusqu’au dernier jour de la saison, Pellegrini a été limogé après un an à la tête. Il a eu d’autres succès depuis lors – avec Malaga, Manchester City et West Ham parmi ses anciens clubs en Europe – mais ce projet au Betis pourrait bien être sa pièce maîtresse.

Leur victoire en Coupe du Roi la saison dernière, remportée dans une bataille titanesque, tendue et morose avec Valence en Los VerdiblancosLa ville natale de Séville, Séville, n’était que son deuxième trophée (selon que l’on compte ou non la deuxième division) en 45 ans. Le fait que le Betis joue bien est presque aussi fondamental. Vraiment bien. Un football convaincant, amusant, audacieux, offensif : on pourrait dire qu’ils sont à nouveau “exemplaires”.

Vendredi dernier, ils ont pris la tête de la Liga en battant Osasuna. Les deux faits saillants ont été le but de classe mondiale de Borja Iglesias – je dirais qu’il n’y avait pas de meilleure frappe nulle part en Europe ce week-end – et le chaos absolu lorsque l’équipe de Pellegrini est tombée à 10 hommes à cause du carton rouge de l’Allemand Pezzella. Au lieu d’exprimer la moindre panique, le stade a éclaté en un affichage féroce de “nous vous verrons à travers-ce-garçons!” chantant, acclamant et dansant alors qu’ils exhortaient le Betis en infériorité numérique à défendre la marge d’un but.

Cela a fonctionné aussi, car ils ont tenu bon pendant les 15 dernières minutes et pris les trois points.

Dans n’importe quel sport, lorsque vous obtenez une fusion de talent, de tactique et de détermination de la part des athlètes, ainsi qu’une foi évangélique passionnée et le plaisir de la foule, cela peut être enrichissant d’être témoin. Pour sa part dans tout cela, Pellegrini trouve facile d’expliquer sa formule.

“Au Betis, je voulais établir un certain style de football, comme je l’ai fait dans tous les clubs”, a-t-il déclaré. “J’aime que mes équipes jouent un football rapide et direct tout en gardant le ballon. Je veux les voir sortir de notre propre moitié avec le moins de touches possible. Ensuite, dans le dernier tiers, il s’agit de convertir nos chances. Il faut tellement beaucoup de travail pour arriver au dernier tiers qu’il faut vraiment capitaliser en mettant le ballon de côté.”

Louable à viser et difficile à réaliser, mais c’est vraiment agréable à regarder.

L’une de ses astuces mercurielles est que vous pouvez choisir six ou sept des footballeurs piliers de Pellegrini et non seulement conclure, sans hésitation, qu’ils jouent le meilleur football de leur carrière, mais qu’ils ont atteint cette référence depuis les 67 ans. -le vieux chilien a pris les choses en main.

Nabil Fekir était l’un de ces précieux joueurs qui croyaient à tort que le talent et l’audace scandaleuse suffiraient à le rendre spécial. Maintenant, le Français est plus maigre, plus musclé et beaucoup plus efficace. Il est également beaucoup plus riche grâce à une succulente prolongation de contrat. Les fans du Betis marcheraient sur des charbons ardents pour lui; pour eux, c’est une divinité. Il y a votre influence Pellegrini.

L’avant-centre Iglesias marque à nouveau pour le plaisir. Il a admis après avoir battu Osasuna que “je suis dans la meilleure forme de ma carrière” et l’homme connu sous le nom de “El Panda” porte désormais en permanence ce sourire contagieux sur son visage. À ce stade, il n’est pas scandaleux de suggérer qu’il a une chance d’aller à la Coupe du monde 2022 avec l’Espagne plus tard cette année.

Et Alex Moreno, leur ailier volant ? Ou Juanmi qui marque gratuitement ? Que diriez-vous de Guido Rodriguez, qui est arrivé en tant que milieu de terrain argentin timide et ne pouvait pas concevoir qu’il pourrait un jour jouer aux côtés de Lionel Messi pour l’équipe nationale, mais qui est maintenant une figure centrale pour le Albiceleste et un vainqueur de la Copa America ? Tous ces gars, et plusieurs autres, atteignent de nouveaux sommets grâce à l’enseignement de Pellegrini.

Manuel Pellegrini était bien meilleur dans de grands clubs comme le Real Madrid qu’on ne le croyait, et il transforme maintenant ses pouvoirs de transformation en une équipe du Betis qui est meilleure qu’elle ne l’était avant son arrivée. Fran Santiago/Getty Images

Comme le souligne “The Engineer” lui-même : “Une équipe est composée de joueurs individuels et chacun a un niveau maximum auquel il peut aspirer. Mon travail consiste à m’assurer que chaque joueur fonctionne à sa pleine capacité dans autant de matchs que possible. Comme une équipe, ça ne sert à rien si les quatre à l’avant jouent brillamment si les quatre à l’arrière ont du mal.

“Ce n’est pas seulement mon amour du football qui me motive. C’est un besoin d’être constamment mis au défi. J’ai toujours été comme ça. Même enfant, j’aimais relever de nouveaux défis et j’ai continué à le faire dans ma carrière. Par exemple : quand j’ai quitté Madrid, les offres ont afflué, beaucoup de clubs de haut niveau, mais j’ai opté pour Malaga parce que j’étais tellement impressionné par la vision et l’ambition du club et parce que je savais que ce serait un énorme défi . C’était probablement la meilleure décision de ma vie.”

Maintenant, quelques vérités sur l’équipe qui tentera de contrarier les champions d’Europe ce week-end.

Leur équipe est trop mince dans certains domaines pour remporter le titre. Compte tenu d’une saison nationale exténuante et d’une campagne de Ligue Europa à planifier, ce sera une magnifique réussite s’ils peuvent terminer dans les six premiers, sans parler des quatre premiers et se qualifier pour la Ligue des champions. Donc, sans doute, la clé est pour nous de simplement nous asseoir et de profiter de les regarder pendant que tout va bien.

Essayez de regarder leur ancre de milieu de terrain, par exemple : c’est une joie. On parle constamment de William Carvalho comme d’un “gros salaire”, quelqu’un qui “a besoin d’être déchargé” pour “équilibrer les comptes”. Il est vrai que pendant une grande partie du temps du milieu de terrain portugais en vert et blanc, il a été en surpoids, un peu trop lent sur de courtes distances et sujet à des blessures récurrentes ennuyeuses en raison de son état physique.

William Carvalho n’est qu’un exemple brillant parmi tant d’autres au Real Betis ces jours-ci, car Pellegrini a entraîné beaucoup de talents qui ont été sous-estimés autour du match. Rafa Babot/Getty Images

Maintenant, cependant, il est une raison centrale pour laquelle Betis ressent ce sentiment de nirvana. Il est plus léger (perdant environ cinq ou six kilos), joue un football élégant, amusant et décisif. Vous pouvez commencer à comprendre qui il considère comme ses joueurs de référence.

Carvalho dit qu’il se compare à “Yaya Touré et d’autres comme Patrick Vieira, Sergio Busquets ou Andrea Pirlo. J’aimais aussi Zinedine Zidane, même si ce n’était pas la même position que la mienne. J’essaie toujours de simplifier le football : transformer des choses difficiles en Je suis comme une boussole et je décide ‘maintenant l’équipe va vers la droite, vers la gauche.’ J’ai imposé le rythme du jeu. »

Le directeur du football du Betis, Antonio Cordon, a récemment confirmé que “le travail principal que nous avions avec William Carvalho était de le ‘récupérer’. C’était un processus très important pour tout le monde et nous pouvons enfin voir de quoi il est capable. Il est un véritable atout.” Tant qu’il est en forme et choisi pour commencer, il sera intéressant de regarder cette nouvelle version de Carvalho – il a été impliqué dans deux nuls et une victoire lors de ses trois derniers matches à l’extérieur à Madrid – contre Los Blancos maintenant que le rusé Casemiro est parti et qu’Aurélien Tchouameni semble trouver la vie en Liga si facile.

Pellegrini a expliqué à propos de son géant du milieu de terrain: “Une équipe sans William Carvalho est définitivement pire qu’une équipe avec William Carvalho, je n’ai aucun doute à ce sujet. Je n’ai aucun intérêt à ce que William parte. J’ai beaucoup de choses qui me collent à lui, parce que j’exige beaucoup de lui et je ne me relâche pas tant que William n’a pas donné ce dont il est capable.”

Roulez sur le Real Betis, et roulez samedi au Bernabeu.