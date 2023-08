Le réacteur nucléaire Vogtle Unit 3, longtemps retardé, commence à fournir de l’énergie

Les réacteurs des unités 3 et 4 sont installés à la centrale nucléaire Plant Vogtle de Georgia Power le 20 janvier 2023, à Waynesboro, en Géorgie, avec les tours de refroidissement des anciennes unités 1 et 2 gonflant de la vapeur en arrière-plan.

« L’exploitation commerciale de l’unité 3 de Vogtle marque une réalisation importante pour l’industrie américaine de l’énergie nucléaire et une étape importante dans la promotion de solutions énergétiques propres et fiables à l’échelle mondiale », Maria Korsnick, PDG de l’Institut de l’énergie nucléaire , un groupe de défense de l’industrie nucléaire, a déclaré dans un communiqué. « Nous sommes ravis d’assister au déploiement réussi de ce réacteur avancé Westinghouse AP1000, qui contribue à façonner le paysage énergétique du futur.

La construction d’un de ces réacteurs est un projet colossal.

La construction de Vogtle 3 et 4 a commencé en juin 2009a pris beaucoup plus de temps que prévu et a coûté beaucoup plus cher que prévu initialement, comme détaillé dans un article publié lundi par des spécialistes de l’énergie nucléaire à l’Université de Columbia.

Les estimations initiales des coûts pour les deux réacteurs étaient de 14 milliards de dollars, et ils devaient démarrer en 2016 et 2017. mais les coûts ont grimpé à 30 milliards de dollars jusqu’à présent, et l’unité 4 n’est toujours pas allumée, selon des experts en énergie nucléaire. Matt Bowen, Rama T. Ponangi et Andrew Evans de Colombie dit.

Certains des retards sont survenus parce que la construction a commencé avant la fin de la conception, entre autres problèmes, disent les analystes de l’énergie de Columbia. Les nouvelles versions de l’AP1000 ne seront pas confrontées à cette lutte.

Quoi qu’il en soit, le calendrier de construction et les problèmes budgétaires de Vogtle ont été un frein pour l’industrie nucléaire, qui tente activement de se réinventer après une crise de plusieurs décennies.

La majeure partie de l’énergie nucléaire dans le Les États-Unis sont entrés en ligne dans les années 1970 et 1980. Le sentiment autour de l’énergie nucléaire a plongé aux États-Unis après l’accident du réacteur nucléaire de Three Mile Island en 1979. « L’industrie de la construction nucléaire est entrée dans le marasme pendant deux décennies », a déclaré le groupe commercial de l’industrie, la World Nuclear Association.

Mais l’intérêt pour l’énergie nucléaire a considérablement augmenté ces dernières années, car le sentiment d’urgence à répondre au changement climatique a poussé la demande d’énergie propre. L’énergie nucléaire a contribué 47 % de l’électricité décarbonée des États-Unis en 2022selon le DOE, et a contribué à environ 20 % de l’énergie totale du pays depuis les années 1990.

Unité 4 de l’usine de Vogtle devrait entrer en service à la fin du quatrième trimestre 2023 ou au premier trimestre 2024, a déclaré Georgia Power lundi. Georgia Power détient 45,7% de la centrale électrique de Vogtle, la Oglethorpe Power Corporation en détient 30 %, la Municipal Electric Authority of Georgia en détient 22,7 %. et Dalton Utilities détient 1,6 %.