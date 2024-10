Le RB Travis Etienne Jr. « progresse » devant les Jaguars contre les Patriots

Le porteur de ballon des Jaguars Travis Etienne Jr. a été considéré comme « de semaine en semaine » en raison d’une blessure aux ischio-jambiers subie lors de la semaine 6 par l’entraîneur-chef de Jacksonville, Doug Pederson, lundi.

Mais après avoir « progressé » tout au long de la semaine d’entraînement des Jaguars en dehors de Londres, la disponibilité d’Etienne pour le match de la semaine 7 de Jacksonville avec les New England Patriots au stade de Wembley « sera probablement [be a] décision du jour du match », a partagé Pederson vendredi.

« Je pense qu’Etienne progresse. Nous n’avons toujours pas pris de décision », a déclaré Pederson. « Nous allons nous qualifier demain, ce pourrait être l’heure du match. Mais il va bien. Il va vraiment bien.

Bien qu’il n’ait pas été blessé lors du match de Jacksonville contre Chicago, une blessure à l’épaule subie lors de la quatrième semaine contre Houston a maintenu Etienne dans le rapport de blessure des Jaguars jusqu’à vendredi dernier.

Etienne a couru 56 fois pour 230 verges et deux touchés et capté 16 passes pour 91 verges cette saison, portant son total de 40 matchs en carrière avec les Jaguars à 543 tentatives au sol pour 2 363 verges et 18 touchés et 109 réceptions pour 883 verges et un touché. .