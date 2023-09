Le RB Leipzig licencie le directeur sportif au milieu des liens avec le Bayern Munich

Le RB Leipzig s’est séparé vendredi de son directeur sportif Max Eberl, invoquant un « manque d’engagement envers le club » au milieu de spéculations le liant au Bayern Munich. La décision est intervenue un jour avant que Leipzig n’affronte le Bayern en Bundesliga.

Leipzig a déclaré qu’Eberl avait été « démis de ses fonctions avec effet immédiat ». Le club a nié que la décision soit liée aux performances ou aux signatures de l’équipe.

« Son manque d’engagement envers le club nous a conduit à prendre cette décision. Cela n’a rien à voir avec la reconstruction de l’équipe ou avec les résultats sur le terrain », a déclaré le club.

– Diffusez EN DIRECT : RB Leipzig contre Bayern Munich, samedi 30/09, 12 h 20 HE, ESPN+

Des informations en Allemagne ces derniers jours ont indiqué qu’Eberl pourrait intéresser le Bayern, qui a bouleversé sa propre structure de direction après des difficultés sur le terrain la saison dernière et des problèmes en dehors du terrain, notamment le licenciement de l’entraîneur Julian Nagelsmann en mars et son remplacement par Thomas Tuchel.

Eberl, qui était joueur du Bayern au début des années 1990, avait évoqué son contrat avec Leipzig lorsqu’on l’avait interrogé sur les spéculations et avait déclaré qu’il souhaitait se concentrer sur le prochain match contre le Bayern, dans des commentaires publiés mercredi par le journal Sport Bild.

Max Eberl pourrait rejoindre le Bayern Munich après avoir quitté le RB Leipzig. Ralf Ibing – firo sportphoto/Getty Images

Leipzig est à un point du leader du championnat, le Bayern, avant que les deux équipes ne se rencontrent samedi.

En tant que directeur général du sport, Eberl a rejoint Leipzig l’année dernière et a été crédité d’avoir supervisé une reconstruction qui a vu des joueurs établis comme Joško Gvardiol et Dominik Szoboszlai partir pour des prix élevés et l’arrivée de jeunes talents comme Loïs Openda et le joueur prêté du Paris Saint-Germain Xavi. Simons.

Leipzig a déclaré que le directeur sportif Rouven Schröder prendrait le rôle d’Eberl.