Le RB Leipzig licencie Domenico Tedesco après avoir frappé le Shakhtar

Le même jour, Chelsea a limogé Thomas Tuchel, le RB Leipzig a limogé son entraîneur-chef, Domenico Tedesco.

Mardi, Tedesco a mené Leipzig à une raclée 4-1 à domicile contre le club ukrainien du Shakhtar Donetsk. Trois jours auparavant, Leipzig en avait concédé quatre sur la route de l’Eintracht Francfort. Actuellement, Leipzig n’a qu’une seule victoire en cinq matchs en championnat. Die Roten Bullen s’asseoir à la 11e place de la Bundesliga avec cinq points.

Tedesco a pris la relève du club allemand en décembre 2021. À l’époque, Leipzig avait du mal avant l’arrivée de l’italo-allemand. Tedesco est arrivé à Leipzig avec le club assis à la 11e place du classement. Néanmoins, il a rapidement un impact positif sur l’équipe, ne perdant que deux fois lors de ses 16 premiers matchs de Bundesliga à la barre.

Cependant, même pas une saison complète, le RB Leipzig vire Tedesco avec le club dans la même position de championnat qu’à son arrivée.

Le RB Leipzig vire Domenico Tedesco

“La décision de nous séparer de Domenico Tedesco a été très difficile pour nous”, a déclaré le PDG de Leipzig, Oliver Mintzlaff. “Nous avons connu une deuxième moitié de saison très réussie sous son mandat et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. Sous sa direction, nous avons également remporté le DFB-Pokal, notre premier titre majeur, et il a fait partie de la saison la plus réussie de l’histoire de notre jeune club.

Le RB Leipzig s’est séparé de Domenico Tedesco avec effet immédiat. Les entraîneurs adjoints Andreas Hinkel et Max Urwantschky ont également quitté le club. Le RB Leipzig annoncera son successeur en temps voulu. pic.twitter.com/ws66VjFez8 – RB Leipzig anglais (@RBLeipzig_EN) 7 septembre 2022

“Cependant, après notre début de saison médiocre en Bundesliga avec cinq points en cinq matchs, ainsi que les récentes défaites contre l’Eintracht et le Shakhtar, nous pensons qu’un changement de direction est la bonne ligne de conduite pour changer les choses rapidement.”

En Europe, Tedesco a emmené Leipzig jusqu’en demi-finale de la Ligue Europa. Les géants écossais des Rangers, cependant, ont éliminé les Allemands de la compétition avant la finale.

Sans aucun doute, la plus grande réalisation de Tedesco à Leipzig a été de remporter le DFB-Pokal. Le RB Leipzig a battu Fribourg aux tirs au but pour remporter la première pièce d’argenterie majeure du club.

Malgré sa première saison positive, Tedesco n’a pas pu poursuivre ce succès lors de la campagne en cours. Leipzig occupe la 11e place du classement de la Bundesliga, avec une seule victoire en championnat. Le prochain match du club est un test difficile à domicile contre le Borussia Dortmund.

La recherche d’un nouveau manager semble se concentrer sur Marco Rose, ancien manager du RB Salzburg, du Borussia Mönchengladbach et du Borussia Dortmund. Selon les rapportsle club veut verrouiller ses services au plus vite.

PHOTO : IMAGO / Matthias Koch