Le RB Leipzig cherche son premier titre pour mettre fin à l’ère de Julian Nagelsmann en finale de la Coupe d’Allemagne

Julian Nagelsmann aura une dernière chance de terminer son mandat au RB Leipzig avec un tout premier titre majeur pour lui et le club lorsqu’ils affronteront le Borussia Dortmund en finale de la Coupe d’Allemagne jeudi. L’entraîneur allemand de 33 ans déménagera au Bayern Munich cet été. Pour décrocher le trophée avec Leipzig, il doit surmonter une course négative contre Dortmund. Nagelsmann n’a remporté qu’un seul de ses 11 duels de championnat contre les adversaires de la finale de la Coupe. La victoire tardive 3-2 de Dortmund samedi vient de s’ajouter à la série négative. «Le bilan n’est pas exceptionnel. Il est temps que nous gagnions un match. Nous avons notre prochaine chance jeudi. Nous devons y arriver », a déclaré Nagelsmann, selon l’agence de presse dpa.

Leipzig a atteint la finale après une bataille difficile avec le Werder Brême, remportant la victoire 2-1 grâce à un but en prolongation d’Emil Forsberg.

Le héros de la demi-finale a déjà disputé la finale de la Coupe avec Leipzig, s’inclinant face au Bayern Munich en 2019.

«Ce fut une expérience formidable que je n’oublierai jamais. Maintenant, j’ai une autre chance et je veux sortir du terrain en tant que vainqueur », a déclaré Forsberg lors d’une interview au site Web de la Fédération allemande de football (DFB).

Il a souligné que rien n’a changé après que Nagelsmann ait déclaré qu’il accepterait le poste au Bayern et que la performance de l’équipe contre Brême « montre que tout va bien ».

«Julian veut gagner et nous voulons gagner. On se bat pour lui, il se bat pour nous. Et nous avons un objectif commun: nous voulons gagner la coupe », a ajouté Forsberg.

Dortmund n’a donné aux outsiders Holstein Kiel aucune chance d’atteindre la finale, avec une victoire 5-0 lors de leur affrontement en demi-finale. Cela a mis fin au conte de fées de Kiel, du côté de la deuxième division, après avoir éliminé les détenteurs du Bayern au deuxième tour.

Mais malgré le triomphe majeur sur Kiel et la dernière victoire contre Leipzig, le milieu de terrain de Dortmund Julian Brandt ne voit aucune équipe favorite pour remporter l’épreuve de force.

« Je pense que deux bonnes équipes vont s’affronter et que tout peut arriver », a-t-il déclaré.

Dortmund a connu une saison mitigée avec des hauts et des bas, mais a réussi à se rendre au sprint final avec des chances d’argenterie et de qualification pour la Ligue des champions.

«C’est un peu un ajustement pour chaque équipe lorsque vous jouez toujours dans un stade vide et que vous devez vous adapter aux concepts d’hygiène. [due to the coronavirus pandemic] encore une fois.

«Certaines équipes s’en sortent bien, d’autres ont leurs difficultés. Nous faisons partie des équipes qui ont eu le plus de difficultés avec cela », a souligné Brandt.

Dortmund a disputé la finale de la compétition pour la dernière fois en 2017, lorsqu’il a battu l’Eintracht Francfort 2-1. Une victoire cette saison serait le cinquième triomphe du club en Coupe.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici