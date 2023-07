Le RB Leipzig à la poursuite du jeune du PSG El Chadaille Bitshiabu

Les rapports suggèrent que l’équipe allemande du RB Leipzig devrait finaliser la signature du jeune français El Chadaille Bitshiabu du PSG cet été.

Les détails de l’accord n’ont pas encore été divulgués, mais des rapports récents indiquent que l’accord est gravé dans le marbre et que Leipzig acquerra les services de Bitshiabu auprès des champions de France sans faute.

On s’attend à ce que le joueur de 18 ans coûte à Leipzig environ 20 millions d’euros, car l’équipe allemande a pour mission de se rapprocher du Bayern cette saison à venir et de remporter le titre de Bundesliga pour la première fois de l’histoire de son club.

Le RB Leipzig est à la recherche de son premier titre de Bundesliga et a fait des progrès considérables au cours de la dernière décennie et demie, remportant quatre promotions et terminant dans le top trois de la ligue allemande de première division quatre des cinq dernières saisons.

Ils ont remporté le DFB Pokal au cours des deux dernières années consécutives et ont même atteint les demi-finales de l’UEFA Champions League lors de la saison 2019/20 où ils ont perdu contre le Paris Saint-Germain.

Leipzig a terminé à cinq points de la première place la saison dernière, après avoir conservé le troisième meilleur G / D de la ligue. Mais, avec le départ de l’attaquant Christopher Nkunku, qui a marqué 23 buts en 36 matchs toutes compétitions confondues la saison dernière pour le club, Leipzig va maintenant devoir trouver un moyen de combler l’énorme trou laissé dans son alignement.

Alors que Leipzig est toujours à la recherche d’un attaquant, à savoir Folarin Balogun d’Arsenal qui a été une cible de choix pour eux, le club comble les lacunes de sa défense.

Atteindre Bitshiabu, un défenseur central, n’ajoutera pas beaucoup de buts à l’équipe, mais pourrait peut-être les aider à renforcer leur défense et à s’assurer qu’ils n’en concèdent pas plus.

Bitshiabu a joué un total de 19 fois pour l’équipe senior du PSG et cette saison, le joueur de 18 ans a reçu six titularisations tout en sortant du banc lors de la défaite 2-0 du PSG contre le Bayern Munich à l’Allianz Arena. Néanmoins, le jeune possède un potentiel extrême et ajouterait de la profondeur à la ligne de fond de Leipzig.

Contrairement à la poursuite par Leipzig de Lutsharel Geertruida de Feyenoord et de Castello Lukeba de Lyon, Bitshiabu est susceptible d’être un joueur pour l’avenir et sera principalement utilisé pour la rotation jusqu’à ce qu’il s’installe complètement au club.