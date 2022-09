Le RB Leipzig a besoin de Timo Werner, Christopher Nkunku, pour cliquer Comment le prochain manager peut-il libérer son talent ?

Werner, à gauche, et Nkunku, à droite, devraient pouvoir raviver la fortune du RB Leipzig cette saison … mais seulement si le prochain manager trouve le meilleur moyen de les accueillir tous les deux. Stuart Franklin/Getty Images

Le RB Leipzig n’a pas connu la campagne la plus réussie cette saison, ne remportant qu’un seul de ses cinq premiers matches et s’inclinant face au Shakhtar Donetsk lors de son premier match de groupe en Ligue des champions. En conséquence, l’entraîneur Domenico Tedesco a été démis de ses fonctions, obligeant le club à recommencer un mois seulement après le début de la campagne 2022-23.

Alors que leur défense a déjà concédé neuf buts en championnat, leur attaque a atteint un nouveau creux lors de leur dernier match de Bundesliga, une défaite 4-0 contre l’Eintracht Francfort dans laquelle ils n’ont pas créé un seul tir cadré. L’année dernière, Tedesco est venu revitaliser un front trois au profit de personnes comme Christophe Nkunku, André Silva et Dominik Szoboszlaimais cette saison, dès la deuxième journée, ils ont également apporté Timo Werner de retour après une période décevante à Chelsea.

Depuis lors, une formation de départ composée de Nkunku et Werner n’a réussi qu’à paraître nette contre Wolfsburg et régresse maintenant rapidement. Pourquoi ça ne marche pas ?

L’attaque de Tedesco dans une saison historique

Pour comprendre pourquoi cela échoue maintenant, nous devons reconnaître ce qui a été si efficace l’année dernière.

Leipzig est passé de Jesse MarschL’approche de contre-attaque à haute intensité de revient vers une philosophie de possession lente et Tedesco, y compris des mouvements très équilibrés de leurs trois premiers, les a fait jouer comme ils en avaient l’habitude sous Nagelsmann. Les principaux aspects de l’attaque qui étaient difficiles à défendre concernaient les variétés dans les schémas des joueurs offensifs et leurs caractéristiques. Par exemple, Nkunku était l’attaquant itinérant, techniquement doué et rapide, Andre Silva était un attaquant de liaison capable qui a fourni une présence à l’avant et Leipzig avait un n ° 10 dynamique (Dominik Szoboszlai, Émile Forsberg, Dani Olmo) reliant les attaquants au milieu de terrain.

Leurs forces individuelles étaient si bien réunies qu’à tout moment la saison dernière, un joueur pouvait tomber sur l’aile ou attaquer l’espace derrière le dernier adversaire en défense (également connu sous le nom de “dernière ligne de défense”) tout en étant structurellement équilibré par leurs coéquipiers. Cela a permis aux hommes de Tedesco d’attaquer à travers les cinq couloirs du terrain, qu’il s’agisse d’une progression du ballon par passe ou d’un long ballon avec eux remportant le deuxième ballon.

L’attaque de Leipzig sous Tedesco en 21/22 pouvait progresser de différentes manières et était efficace pour gagner des deuxièmes balles, comme la zone ci-dessus. Avec l’aimable autorisation de Jasmine Baba

L’introduction de Werner

La tactique de l’année dernière sous Tedesco s’est terminée avec le RB Leipzig remportant le DFB Pokal, se qualifiant pour une place en Ligue des champions et Nkunku remportant le joueur de Bundesliga de l’année. Alors qu’ils ont fait match nul 1-1 contre le VfB Stuttgart cette saison, ils ont eu la malchance de ne pas gagner, leurs trois premiers fonctionnant comme prévu. Mais lors de leur deuxième match, avec la nouvelle recrue Werner face à Cologne, nous avons pu voir des problèmes bouillonner.

En tant qu’avant-centre, Werner est une option très capable d’attaquer l’espace derrière la dernière ligne de défense, où il peut dépasser les adversaires avec sa vitesse et son agilité et se déplacer dans des positions de score dangereuses. Cependant, il n’est pas autant un joueur de liaison que Silva et offre moins de présence physique. Le problème qui est apparu parfois lors du premier match que Werner et Nkunku ont commencé ensemble est qu’ils sont tous les deux similaires en termes de mouvement, d’errance et de ne pas offrir autant de jeu de liaison.

Dans de nombreux cas, Leipzig fait progresser le ballon de ses trois arrières sur l’aile, ce qui cède la place à des passes rapides derrière la défense de ses rivaux avec Werner et Nkunku dérivant largement ou entamant une course profonde. Étant donné que leur n ° 10 est également un joueur très dynamique et avant-gardiste, ils n’ont aucune option pour évoluer vers un attaquant qui tiendra alors le ballon, ce qui conduira Leipzig à perdre le ballon ou incapable de se battre pour le deuxième ballon.

Dans la même zone au-dessus de laquelle ils étaient bons, Leipzig avait perdu sa présence sans attaquant qui tiendra le ballon. Avec l’aimable autorisation de Jasmine Baba

Cela ne devrait pas être simplement présenté comme un “problème de Werner”, mais comme un problème avec la structure qui l’entoure et le personnel nécessaire pour que cela soit efficace. Comme nous l’avons vu dans le DFB-Pokal, lorsque Werner a commencé avec Silva, l’attaque s’est déroulée sans heurts et il y avait des solutions solides dans le dernier tiers. (Ils affrontaient une équipe allemande de quatrième niveau, mais malgré tout, 19 tirs cadrés et une victoire 8-0 sont toujours la preuve que c’était une approche efficace.) Cela indique que le fait d’avoir deux attaquants avec des schémas de jeu similaires selon les philosophies de Tedesco a entravé eux car ils ne peuvent pas récupérer les deuxièmes balles ou entrer dans une structure stable de contre-pression (l’acte de défendre après avoir perdu la possession), ce qui à son tour nuit également à leur équilibre défensif lorsqu’ils perdent le ballon.

Comment Tedesco aurait-il pu résoudre ce problème ?

Comme ce qui précède le suggère déjà, la rotation entre Nkunku et Werner était un moyen de résoudre ce problème et comme cela promet d’être une longue saison avec une congestion des appareils et la Coupe du monde 2022, ce n’est pas la pire option. Cependant, vous invitez toujours à la critique lorsque vous laissez vos meilleurs joueurs sur le banc et les résultats ne vont pas dans votre sens.

Une approche plus pragmatique aurait été d’utiliser Nkunku comme n°10 dans la même formation au lieu d’Olmo, qui est de toute façon blessé pendant six semaines, et donc de permettre aux trois attaquants susmentionnés de commencer ensemble sans changer la structure. Le joueur de Bundesliga de la saison de l’année dernière a certainement les compétences nécessaires pour jouer en tant que 10 et créerait un espace pour jouer un attaquant physiquement plus présent, comme Silva ou même Youssef Poulsen, qui peut équilibrer Werner et Nkunku ainsi que se battre pour secondes boules et fournissant la structure leur permettant de le faire.

Il y avait aussi une troisième option, qui consistait à changer la formation en 3-1-4-2 avec Nkunku et Werner à l’avant, mais en jouant deux n ° 8 (milieux centraux) derrière eux. Cela aurait signifié que Tedesco n’aurait eu à abandonner aucun des principaux onze de départ, et il y aurait eu quelqu’un derrière les deux attaquants pour récupérer les deuxièmes balles, équilibrant ainsi la structure en attaque et en défense. L’inconvénient est que lorsque vous poussez davantage votre équipe plus haut sur le terrain, vous êtes plus exposé aux contre-attaques.

Avoir deux numéros 8 peut les aider à rééquilibrer ce domaine où ils sont plus faibles, sans qu’aucun des principaux XI ne soit abandonné. Avec l’aimable autorisation de Jasmine Baba

Malheureusement, comme nous l’avons vu contre le match de Leipzig contre le Shakhtar, Tedesco n’a essayé aucune de ces solutions viables et a opté pour un 4-2-3-1 avec Silva à l’avant, Nkunku en 10 et Werner sur l’aile gauche. Cette formation ne convenait pas aux profils individuels de ces joueurs ; de plus, cela a affecté leur jeu de construction de telle manière qu’il a poussé les joueurs à faire des erreurs individuelles, donnant l’impression qu’ils n’avaient plus confiance pour jouer.

Il y avait des solutions pour Tedesco, mais malheureusement, il n’a pas pu en profiter avant que son mandat à Leipzig ne tombe avec les résultats. Le temps nous dira si Marco Rose peut les remettre à niveau et le premier, il affrontera son ancien club le Borussia Dortmund ce week-end.