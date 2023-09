Le RB des Vikings Alexander Mattison dénonce les insultes racistes dirigées contre lui sur les réseaux sociaux

Le demi offensif des Vikings du Minnesota, Alexander Mattison, a reçu plus de 60 « messages d’un manque de respect dégoûtant » sur les réseaux sociaux, notamment des insultes racistes et des encouragements au suicide, a déclaré vendredi le joueur de cinquième année au lendemain de la dernière défaite de l’équipe.

Mattison, qui est noir, a révélé dans une publication Instagram Story qu’il avait été nargué par messages directs et dans les sections de commentaires sur la plateforme de médias sociaux pour sa performance lors de la défaite 34-28 du Minnesota jeudi à Philadelphie, où Mattison avait l’un des Vikings. quatre échappés. Il a exhorté les plus de 60 utilisateurs à « vraiment réfléchir » à leurs propos et à la manière dont ils pourraient réellement affecter une personne.

« Sous mon casque, je suis un humain, un père, un fils », a écrit Mattison. « C’est malade. »

Les Vikings ont déclaré vendredi dans un communiqué qu’ils étaient « écoeurés » par les messages adressés à Mattison.

« Il n’y a tout simplement pas de place pour des paroles ou des actions racistes dans le sport ou dans la société », a déclaré l’équipe.

La NFL a également publié une déclaration de condamnation.

« Nous sommes fermement aux côtés d’Alexandre et rappelons aux fans de se souvenir de l’humanité de tous les joueurs et de célébrer leurs contributions au jeu que nous aimons tous », a déclaré la ligue.

Reportage de l’Associated Press