Le RB des Browns Nick Chubb transporté aux vestiaires en raison d’une blessure au genou

Le porteur de ballon vedette des Cleveland Browns, Nick Chubb, a été expulsé du terrain en raison d’une blessure au genou contre les Steelers de Pittsburgh, lundi soir.

Chubb est entré en collision avec la sécurité des Steelers Minkah Fitzpatrick à la fin d’une course de 5 verges au début du deuxième quart. Les jambes de Chubb se plièrent maladroitement sous lui alors qu’il était plaqué par Fitzpatrick.

Après le jeu, un coéquipier a attrapé la main de Chubb pour essayer de l’aider à se relever, et Chubb a secoué la tête tout en serrant son genou gauche. Il défit sa jugulaire et se retourna sur le côté.

Chubb a subi une grave blessure au même genou en 2015 alors qu’il était étudiant en Géorgie – une luxation avec trois ligaments déchirés. Comme la blessure précédente, celle de lundi soir était difficile à regarder et ESPN a refusé de montrer les rediffusions de la pièce où il a été blessé.

Chubb est resté au sol pendant plusieurs minutes tandis que ses coéquipiers se rassemblaient en prière à proximité. Il est finalement parti sur une charrette. Chubb a couru 10 fois sur 64 verges avant de se blesser.

Il a été remplacé par Jerome Ford, qui a marqué sur une réception de 3 verges immédiatement après la sortie de Chubb. Ford s’est ensuite précipité pour une conversion de 2 points pour donner l’avantage aux Browns 11-7.

Plusieurs autres stars de Chubb dans la NFL ainsi que LeBron James ont partagé leurs meilleurs vœux sur les réseaux sociaux après la blessure de Chubb, y compris certains des anciens coéquipiers de Chubb tels que Baker Mayfield et Sony Michel.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.

