Le RB David Montgomery des Bears de Chicago est discutable contre les Vikings du Minnesota, le CB Jaylon Johnson douteux – Shaw Local

Le porteur de ballon des Bears David Montgomery pourrait faire son retour dimanche contre les Vikings du Minnesota.

Montgomery, qui a quitté la semaine 3 de l’équipe contre les Texans de Houston après seulement trois courses, a été limité pour le deuxième entraînement consécutif vendredi avec une blessure à la cheville. Les Bears ont classé Montgomery comme douteux pour le match de dimanche.

Le demi de coin Jaylon Johnson (quadruple) a également été limité vendredi et est répertorié comme douteux pour dimanche.

L’entraîneur de Bear Matt Eberflus a été encouragé par ce qu’il a vu de Montgomery lors de l’entraînement de vendredi.

“Nous verrons comment ça se passe”, a déclaré Eberflus. “En ce moment, il est répertorié comme douteux, donc c’est plutôt bien. Nous verrons où cela mène. Il s’est très bien déplacé à l’entraînement et il avait l’air bien à l’entraînement.

Le porteur de ballon principal des Bears s’est blessé à la cheville au cours du premier quart contre Houston le 25 septembre. Montgomery ne s’est pas entraîné toute la semaine dernière et est revenu pour la première fois jeudi en action limitée.

Montgomery a accumulé 159 verges en 35 courses cette saison au cours de la dernière année de son contrat de recrue. Khalil Herbert a remplacé Montgomery et mène l’équipe avec 317 verges au sol et trois touchés. Le porteur de ballon de deuxième année s’est précipité pour 157 verges et deux touchés après que Montgomery a quitté le match contre Houston et a terminé avec 77 verges contre les Giants de New York dimanche.

Alors qu’Herbert a fait un travail admirable en remplaçant Montgomery, Eberflus était ravi de la possibilité du retour de son meilleur coureur.

“Il a l’air bien et il se déplace bien”, a déclaré Eberflus à propos de Montgomery. “Il a un bon esprit à son sujet et il a de la brillance dans ses yeux, il est excité à l’idée de commencer.”

Le joueur de ligne défensive Justin Jones (hanche), le secondeur Matt Adams (ischio-jambiers), l’ailier serré Ryan Griffin (achille), le demi de coin Jaylon Jones (maladie) et le secondeur Sterling Weatherford étaient tous des participants à part entière vendredi après avoir été limités plus tôt dans la semaine. Safety Dane Cruikshank (ischio-jambiers) a été limité vendredi et est incertain pour dimanche.

Eberflus avait bon espoir quant au statut de Johnson après l’avoir vu s’entraîner vendredi et verra comment se sent le demi de coin avant le match de dimanche. Johnson a raté les deux derniers matchs en raison d’une blessure au quad qu’il a subie à l’entraînement.

Eberflus a déclaré que son personnel devra tenir compte du délai d’exécution rapide que les Bears auront à partir de dimanche. Les Bears accueillent Washington jeudi soir.

“Nous prenons cela en considération avec tous nos joueurs, mais bien sûr, vous devez le faire”, a déclaré Eberflus. “Vous devez vous assurer qu’ils fredonnent et partent pour ce dimanche et toujours le délai d’exécution rapide est un facteur.”

En attendant, Eberflus recherche une croissance continue du demi de coin recrue Kyler Gordon pour compléter le secondaire pendant l’absence de Johnson. Les quarts adverses se sont concentrés sur la recrue et bien qu’Eberflus ait déclaré qu’il y avait toujours de la concurrence dans les postes, il est convaincu que Gordon peut apprendre de ses expériences et les utiliser pour devenir meilleur.

“Il apprend et il s’améliore dans ces domaines”, a déclaré Eberflus. «C’est beaucoup d’expériences à vivre en tant que recrue et vous devez les mettre là-dedans pour avoir ces expériences. Il a le talent, il a envie, il a envie, il est dur. Il a tout ce qu’il faut pour réussir. »