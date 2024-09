Le RB Christian McCaffrey absent pour le match contre les Vikings alors que les 49ers envisagent une inscription sur liste d’attente

SANTA CLARA, Californie – En ce qui concerne la disponibilité du running back des 49ers de San Francisco, Christian McCaffrey, aucune conjecture n’est nécessaire cette semaine.

L’entraîneur des Niners, Kyle Shanahan, a déclaré vendredi que McCaffrey ne serait pas disponible pour le match de dimanche contre les Vikings du Minnesota, car le running back ne se sentait pas à l’aise avec une participation limitée à l’entraînement de jeudi. Placer McCaffrey sur la liste des blessés, ce qui l’obligerait à rester sur la touche pendant au moins quatre matchs, fait désormais partie des discussions, a déclaré Shanahan.

« C’est une chose à laquelle nous réfléchissons maintenant », a déclaré Shanahan. « Hier a été sa pire journée. C’est intermittent, mais c’est hier qu’il a eu le plus mal. C’est quelque chose dont nous allons discuter ensemble dans les prochaines 24 heures. »

McCaffrey souffre d’une blessure au mollet droit et d’une tendinite d’Achille qui ont fait de lui une exception surprise avant le match d’ouverture de lundi soir contre les Jets de New York.

Comme la semaine dernière, McCaffrey a participé de manière limitée à l’entraînement mercredi et jeudi, mais les signes de sa désactivation potentielle étaient clairs lorsqu’il n’était pas sur le terrain pendant la première partie de l’entraînement de vendredi qui était ouvert aux journalistes.

Si les Niners placent McCaffrey sur la liste des blessés avant le match de dimanche, il pourrait revenir le 10 octobre contre les Seahawks de Seattle lors du « Thursday Night Football ».

Shanahan a ajouté qu’à l’heure actuelle, McCaffrey n’a besoin d’aucune sorte d’intervention pour réparer sa blessure.

McCaffrey a parlé aux journalistes plus tôt cette semaine et a expliqué pourquoi il était si déterminé à jouer avant le match contre les Jets. McCaffrey a expliqué que chaque fois qu’il est aux prises avec une blessure, il se dit mentalement qu’il sera prêt à jouer même si cela ne se produit pas.

« Chaque semaine, je me dis que je vais jouer », a déclaré McCaffrey mercredi. « Il y a eu des semaines où je me suis donné à fond, sans même me sentir assez bien pour faire le parcours, et puis je me suis réveillé et mon corps était capable de beaucoup de choses cool. Mentalement, je suis toujours prêt à jouer, et puis je me suis réveillé et c’était une décision collective, une décision très difficile. Je déteste ne pas jouer, mais je vois ça comme un coup d’échecs et quelque chose dont j’espère que vous pourrez tirer profit pour le reste de la saison. »

Le statut inactif de McCaffrey lundi soir a été une surprise, mais un porte-parole de la ligue a déclaré à Adam Schefter d’ESPN que la NFL avait examiné l’affaire et « n’avait trouvé aucune preuve de violation de la politique de rapport de blessure de la ligue ».

Les Niners espèrent que davantage de repos pour McCaffrey lui permettra de mettre sa tendinite de côté. Shanahan a déclaré que le plus difficile était que le problème avec le tendon d’Achille allait et venait, ce qui rendait difficile toute évaluation autre que quotidienne.

On a demandé mercredi à Shanahan si McCaffrey pouvait être un candidat pour la réserve des blessés. Il a alors déclaré que cela n’avait pas été envisagé, mais lui et le directeur général John Lynch ont adopté un ton différent vendredi après ce dernier revers.

« Si c’est la bonne décision à prendre, c’est ce que nous ferons », a déclaré Lynch à KNBR Radio à San Francisco. « Toutes les options, comme Kyle l’a dit, sont sur la table. Nous ferons ce qui est bon pour Christian et ce qui est bon pour notre équipe. »

Cette semaine, cela signifie un deuxième départ consécutif pour le running back Jordan Mason, qui en est à sa troisième année, après sa performance exceptionnelle de lundi soir. Lors de son premier départ en carrière, Mason a couru 28 fois pour 147 yards et un touchdown avec une réception de 5 yards.

Il s’agit du plus grand nombre de courses dans un match de saison régulière par un joueur des Niners depuis que Shanahan a pris les commandes en 2017 et du plus grand nombre lors d’un match d’ouverture de saison des 49ers dans l’histoire de la franchise.

Cette performance a sans aucun doute renforcé la confiance de San Francisco en Mason pour faire un autre départ alors que l’équipe se rend au Minnesota, un endroit où les Niners ont perdu sept matchs consécutifs.

« Je n’arrête pas de dire que ce gars-là ne cesse de s’améliorer », a déclaré Chris Foerster, coordinateur du jeu de course. « JP a toujours travaillé dur, mais il y avait toujours ce petit facteur de confiance. Maintenant, il est à fond avec [running backs coach] Policier [Turner]Il est à fond dans l’attaque et il vient de s’épanouir. C’est un gars coriace et qui court dur.

Avec McCaffrey absent et Mason titulaire, les options de secours des Niners seront à nouveau le receveur Deebo Samuel, la recrue Isaac Guerendo et le vétéran de quatrième année Patrick Taylor Jr. Ni Guerendo ni Taylor n’ont eu de portée derrière Mason contre les Jets, cependant, puisque Samuel était le seul autre joueur des Niners à prendre une passe, se précipitant huit fois pour 23 yards et un touchdown.

« C’est différent d’être déjà réduit à votre troisième gars », a déclaré Shanahan. « Je n’ai jamais vraiment regardé Elijah [Mitchell] ou JP [Mason] comme deux ou trois. Je pense que ces gars sont capables d’être un, comme Elijah l’a montré dans le passé et JP aussi. Les deux nouveaux gars quand leur [opportunity] arrive, je crois qu’ils sont prêts. »

Dans d’autres nouvelles sur les blessures des Niners, le safety Talanoa Hufanga (genou droit) est incertain pour dimanche et le secondeur Dee Winters (cheville) est répertorié comme incertain.