Le Razr + de Motorola coûte 999 $ et sera expédié le 23 juin

Motorola a annoncé aujourd’hui le nouveau Razr +, ainsi qu’un nouveau Razr classique. Le nouveau Razr + est au prix de 999 $ et arrivera le 23 juin, les précommandes ouvrant le 16 juin. L’autre Razr n’a pas encore de prix ni de date de sortie, mais son prix sera certainement bien inférieur au Razr +.

Besoin des spécifications Razr+ ? Les voici:

Affichage principal : 6.9″ pOLED à 165Hz (FHD+, 2640 x 1080, 413ppi)

: 6.9″ pOLED à 165Hz (FHD+, 2640 x 1080, 413ppi) Affichage externe : 3.6″ pOLED à 144Hz (1066 x 1056, 413ppi)

: 3.6″ pOLED à 144Hz (1066 x 1056, 413ppi) Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ RAM : 8 Go LPDDR5

: 8 Go LPDDR5 Stockage : 256 Go

: 256 Go Batterie : 3800mAh

: 3800mAh Mise en charge : 30W filaire rapide, 5W sans fil

: 30W filaire rapide, 5W sans fil Caméra arrière : Principal 12MP (f/1.5, OIS) ; Large 13MP (f/2.2, FOV 108°)

: Principal 12MP (f/1.5, OIS) ; Large 13MP (f/2.2, FOV 108°) Caméra frontale : 32MP (f/2.4)

: 32MP (f/2.4) Logiciel : Androïd 13

: Androïd 13 Sécurité : Lecteur d’empreintes digitales latéral

: Lecteur d’empreintes digitales latéral Durabilité : IP52

: IP52 Connectivité : Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Double SIM

: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, Double SIM Autre : Haut-parleurs stéréo

: Haut-parleurs stéréo Taille (ouvert) : 170,83 x 73,95 x 6,99 mm, 188,5 g

: 170,83 x 73,95 x 6,99 mm, 188,5 g Taille (fermé) : 88,42 x 73,95 x 15,1 mm

: 88,42 x 73,95 x 15,1 mm Couleurs: Noir infini, toboggan d’eau salée, Viva Magenta

Une fois disponible, vous trouverez le Razr+ via des partenaires opérateurs tels que AT&T, T-Mobile, Spectrum Mobile, Google Fi Wireless et Optimum Mobile. Motorola le vendra également déverrouillé chez Best Buy, Amazon et Motorola.com.

Voici le Razr moins cher qui arrivera à un moment donné dans quelques mois.

C’est tout ce que j’ai.

// Motorola