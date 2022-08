Le Razr 2022 bat le Z Flip 4 de quatre manières, mais perd sur deux

C’est la nouvelle saison des téléphones pliables et nous avons lancé une série de nouveaux combinés à quelques heures d’intervalle. Le nouveau Galaxy Z Flip 4 de Samsung pourrait faire plus de gros titres, mais le Motorola Razr 2022 bat tranquillement son rival de plusieurs façons.

Vous aimez jouer à Top Trumps sur votre smartphone ? Eh bien, le Razr 2022 gagnera dans quatre catégories contre son plus grand rival – mais perdra également de plusieurs manières. Notez que le Razr n’a été lancé qu’en Chine pour l’instant, donc je regarde les téléphones sur papier ici.

Fréquence de rafraîchissement

Les deux téléphones ont des écrans internes de 6,7 pouces, mais le Razr 2022 va encore plus loin en matière de taux de rafraîchissement. C’est 144 Hz par rapport aux 120 Hz du Z Flip 4.

En fait, le Razr 2022 bat tous les téléphones pliables du marché à cet égard.

Appareils photo

Je suis gentil avec le Samsung Galaxy Z Flip 4 ici et je regroupe les appareils photo dans une seule section.

Ok, les mégapixels ne sont pas tout, mais le Razr 2022 dépasse clairement le Flip 4 sur la caméra selfie avec un tireur 32Mp par rapport à un capteur 10Mp, donc je m’attendrais à ce que la différence de qualité soit assez évidente.

À l’extérieur, il dispose d’un appareil photo principal de 50Mp ainsi que d’un nouvel ultra large de 13Mp. Samsung, d’autre part, a opté pour deux caméras 12Mp, donc c’est un appel plus proche ici, mais Motorola a une configuration prête à défier.

Mise en charge

Samsung et Motorola ne sont pas à l’avant-garde des vitesses de charge et les pliables ont de toute façon tendance à se concentrer sur d’autres technologies, mais le Razr 2022 peut se charger plus rapidement.

Motorola propose une charge filaire de 33 W, mais le Galaxy Z Flip 4 ne dépasse que 25 W. Certes, ce n’est pas une énorme différence, mais recharger le Razr sera plus rapide.

Écran extérieur

J’aurais évidemment préféré que Motorola ait augmenté la taille de l’écran extérieur du Razr 2022 à la rumeur de 3 pouces, mais même au même 2,7 pouces que la génération précédente, il reste plus grand et plus utile que celui de Samsung.

L’écran extérieur du Z Flip 4 reste à 1,9 pouces, ce qui est bien ajusté et fonctionne bien pour les informations de base et les notifications (basées sur la génération précédente), mais je sais que je préférerais avoir les fonctionnalités supplémentaires du Razr.

Motorola propose neuf widgets différents et je ne serais pas surpris si d’autres arrivaient à une date ultérieure.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Flip 4 contre-attaque

Ne vous méprenez pas, je ne dis pas que le Razr 2022 est un gagnant absolu et le choix évident ici – même s’il pourrait également finir par gagner sur le prix. Jusqu’à présent, il n’a qu’un lancement chinois confirmé et coûtera à partir de 5 999 ¥. Cela représente environ 890 $ / 730 £, et si un lancement occidental se matérialisait à ces prix, le Razr réduirait considérablement le Z Flip 4.

Samsung regagne de plusieurs façons qui pourraient être critiques pour certains utilisateurs. Pour commencer, la conception du Z Flip 4 est 13 g plus légère à 187 g et offre une étanchéité IPX8 appropriée plutôt qu’un simple revêtement hydrofuge.

L’autre est le logiciel, avec OneUI de Samsung une expérience plus raffinée, et la société va au-delà en matière de support logiciel. La plupart de ses nouveaux appareils sont livrés avec quatre ans de mises à jour Android et cinq ans de correctifs de sécurité à compter du lancement. Si tel est le cas avec le Z Flip 4, cela pourrait vous mener à Android 16.

Compte tenu de la nature d’un téléphone pliable, je ne m’attendrais pas à utiliser le Razr ou le Z Flip 4 pendant autant d’années – principalement en raison de l’usure de la charnière, avec laquelle de nombreux propriétaires de Z Flip 3 ont eu des problèmes – mais compte tenu des preuves présentées, je préférerais intégrer un Razr à mon utilisation quotidienne cette année.

