Le Razer Edge est fantastique, mais à qui s’adresse-t-il ?

Après un peu moins d’une heure de jeu, le nouveau matériel de jeu sous Android de Razer impressionne facilement – ​​mais je ne me sens pas beaucoup plus près de savoir qui va en acheter un.

The Edge est un petit appareil rectangulaire avec un écran tactile de 6,8 pouces, alimenté par une puce Qualcomm Snapdragon et fonctionnant sur Android – mais ne l’appelez pas un téléphone, ou du moins pas là où un représentant Razer peut entendre.

Razer est catégorique sur le fait que l’Edge n’est pas un simple smartphone (ou une tablette, d’ailleurs), mais une console de jeux à part entière. Il est même livré avec son propre contrôleur, mais en fait, il s’agit simplement d’un accessoire de manette de jeu amovible – une version améliorée de l’accessoire Razer Kishi de longue date (qui est normalement utilisé avec – vous l’avez deviné – un téléphone).

Dominic Preston / Fonderie

J’ai pu essayer Edge par moi-même au Snapdragon Summit de Qualcomm, un an après que les deux sociétés ont fait des vagues en collaborant sur le matériel du kit de développement pour le Snapdragon G3x Gen 1, la puce que l’on trouve maintenant dans Edge.

Will Powers de Razer éloigne rapidement l’Edge – et en fait Razer lui-même – de ce premier matériel. Il dit que Qualcomm a géré la conception industrielle du kit de développement et va jusqu’à dire qu’il était “très énervé” d’avoir même le nom Razer attaché.

Il n’y avait pas grand-chose de mal avec ce kit de développement en tant que preuve de concept, mais il est juste de dire que Razer est allé dans une direction différente avec Edge.

Dominic Preston / Fonderie

Le plus grand changement est le passage à un appareil discret avec une manette de jeu amovible. Vous ne pouvez pas acheter le Kishi V2 Pro ailleurs – pour l’instant – mais le facteur de forme est assez familier, avec une manette de jeu divisée qui se fixe de chaque côté de l’écran à l’aide d’un pilier arrière extensible.

La bonne nouvelle est que lorsqu’il est entièrement assemblé, l’Edge semble étonnamment robuste – vous oublierez rapidement qu’il est techniquement divisé en deux parties – et il y a une sensation de main douce et fluide avec des commandes cliquables satisfaisantes sur le pad V2 Pro.

Les bords carrés et le design noir suggèrent un héritage clair des deux téléphones Razer que la société a lancés il y a quelques années, bien qu’en fait la finition en plastique texturé et l’arrière légèrement incurvé me rappellent la plupart de la tablette Google Nexus 7 beaucoup plus ancienne – un design daté, mais en aucun cas un mauvais.

Dominic Preston / Fonderie

Avec l’élément tablette/téléphone pesant à lui seul 243 g (avec 140 g supplémentaires sur le dessus pour le contrôleur), il est étonnamment lourd – plus qu’un Switch mais plus léger que le Steam Deck – mais cela contribue à le garder premium. Gorilla Glass sur l’écran aidera à protéger des rayures, bien que Razer n’ait pas pu dire quelle version du verre de protection il utilise.

L’avantage de la conception divisée est que l’Edge se décompose pour être plus compact lorsque vous souhaitez le ranger pour voyager, et vous donne également un facteur de forme plus naturel lorsque vous souhaitez utiliser l’Edge pour jouer à des jeux Android réguliers ou (chuchoter it) lancez simplement certaines applications téléphoniques standard.

C’est parce que Edge ne fait qu’exécuter Android. Du point de vue du jeu, cela vous donne accès à toutes les applications Play Store habituelles, à de nombreuses options d’émulateur et, bien sûr, aux jeux en nuage via Xbox Game Pass Ultimate et GeForce Now. Razer se donne même la peine de préinstaller l’application Epic Games Store, qui n’est plus disponible via le Play Store.

Dominic Preston / Fonderie

Il est facile d’accéder à divers jeux installés ou services de streaming via le tableau de bord Nexus personnalisé de Razer, auquel vous pouvez accéder à tout moment en appuyant sur un bouton. Avec de grosses tuiles pour chaque jeu, cela a plus en commun avec le logiciel du Switch qu’avec vos téléphones, et l’accent est clairement mis sur la facilité d’utilisation.

Des fonctionnalités plus uniques incluent une intensité haptique réglable et des entrées de bouton remappables, ainsi que la possibilité de définir quels jeux (ou autres applications) apparaissent dans l’interface Nexus.

Jetez un coup d’œil derrière le rideau et vous trouverez cependant l’ancien Android 12 (notamment ne pas le plus récent Android 13 – et Razer reste également silencieux sur son support logiciel à long terme). Cela signifie que l’Edge peut servir de tablette compacte ou de téléphone secondaire, sans que rien ne vous empêche de tout installer, d’Instagram à WhatsApp, ici.

Bien sûr, cela soulève le spectre du plus grand défi auquel l’Edge est confronté : pourquoi quelqu’un devrait-il acheter cela plutôt que de simplement saisir un contrôleur Kishi pour son téléphone existant ?

L’argument de Razer pour Edge est triple. Tout d’abord, l’Edge contient sa propre batterie. La société reste timide sur la durée exacte pendant laquelle cette cellule de 5000 mAh devrait vous permettre de jouer, mais elle a à peu près la même taille qu’un téléphone phare typique, sinon un peu plus grande, ce qui devrait vous donner une idée.

Plus important encore, cela signifie que vous pouvez jouer sur Edge sans manger dans la batterie de votre téléphone – donc au lieu de transporter une banque d’alimentation portable avec vous, vous pouvez simplement trimballer un ordinateur de poche supplémentaire à la place.

Dominic Preston / Fonderie

Deuxièmement, la société fait valoir qu’en supprimant en dehors certaines des fonctionnalités associées à un téléphone permettent de garder l’Edge à la fois concentré et abordable.

Sans capteur d’empreintes digitales, seulement 128 Go de stockage intégré (bien que vous puissiez l’étendre via microSD) et une seule caméra selfie 5Mp, Razer a réussi à maintenir la version Wi-Fi de l’Edge à seulement 400 $, la moitié du prix d’un combiné haut de gamme.

Bien sûr, c’est un point discutable étant donné que vous possédez probablement déjà un téléphone. Et de toute façon, vous en avez besoin quoi qu’il arrive – donc si vous avez un budget fixe, vous obtiendrez un meilleur retour sur un téléphone phare et un contrôleur Bluetooth que sur un téléphone bon marché et un Edge.

Dominic Preston / Fonderie

Tout se résume donc à l’argument numéro trois : l’Edge est tout simplement meilleur pour les jeux.

Ici, les principaux goulots d’étranglement sont la mise en réseau (pour les jeux en nuage) et la puissance de traitement et le refroidissement (pour les éléments locaux).

La version standard à 400 $ de l’Edge est Wi-Fi uniquement, mais prend en charge la norme Wi-Fi 6E nippy. Une version 5G est également en route, mais ce sera une exclusivité Verizon aux États-Unis, et il n’y a jusqu’à présent aucun signe de lancement de l’une ou l’autre version ailleurs.

Pour être honnête, celui-ci est une perte pour Edge : votre téléphone dispose également du Wi-Fi, il a probablement la 5G, et si vous l’avez acheté l’année dernière, il prend probablement même en charge ces mêmes vitesses 6E via le Wi-Fi. En fait, vous pourriez obtenir un téléphone 5G bon marché pour moins que le prix de 400 $ du Wi-Fi Edge, et avoir sans doute une meilleure configuration pour les jeux en nuage dès le départ.

Ensuite, il y a les jeux locaux. The Edge est le premier appareil à être lancé alimenté par le Snapdragon G3x Gen 1, une puce Qualcomm spécialement conçue pour le matériel de jeu. Il est beaucoup plus puissant que le Snapdragon 720G de base que l’on trouve chez son rival direct le plus proche, le Logitech G Cloud, qui ne dispose absolument d’aucune option 5G.

Le G3x ici devrait être sur un pied d’égalité avec les téléphones phares, bien que depuis son lancement il y a plus d’un an sur la base de l’architecture de la puce téléphonique Snapdragon 8 Gen 1, on ne sait pas encore comment il résistera à la plus récente Gen 2. Encore une fois, il y a toutes les chances que les derniers téléphones aient l’avantage.

Dominic Preston / Fonderie

Où Razer sera la victoire est sur le refroidissement. Contrairement à la plupart des téléphones, l’Edge comprend un système de refroidissement actif, avec six évents à l’arrière du corps. Pendant mon temps avec le matériel – environ 45 minutes, un mélange de jeux et de navigation sur le système d’exploitation – il n’a certainement jamais fonctionné à chaud, et je soupçonne que même la plupart des téléphones de jeu auraient du mal à suivre le rythme.

Cela signifie que l’Edge devrait être capable de jouer aux jeux Android les plus exigeants en douceur et plus longtemps, et pour certains titres, il tirera sans aucun doute le meilleur parti de son affichage du taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Alors, à qui s’adresse l’Edge ? Même après l’avoir essayé moi-même, je ne suis toujours pas sûr. Si le pitch est le cloud gaming en déplacement, alors il n’y a rien qu’il ne fasse que votre téléphone ne fasse pas aussi bien – prenez plutôt une bonne manette de jeu et économisez quelques centaines.

Si l’accent est plutôt mis sur la lecture des derniers et des meilleurs jeux Android à pleine performance, cela s’en sort mieux, et je suppose que cela pourrait prendre de l’ampleur parmi les joueurs mobiles engagés qui ne peuvent pas arrêter de se résoudre à utiliser un téléphone de jeu encombrant et criard 24/24 7.

Ce que ce n’est pas une subversion de style Steam Deck, débloquant de toutes nouvelles façons de jouer. Il ne fait rien pour se libérer des limites logicielles d’Android ou des limites matérielles du facteur de forme du smartphone.

Razer a raison : le Edge n’est pas un téléphone. Mais cela reflète davantage tous les trucs de téléphone qu’il ne peut pas faire que tous les extras de jeu qu’il peut.