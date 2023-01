Le Razer Edge arrive le 26 janvier en versions Wi-Fi et 5G

Le Razer Edge sera mis en vente aux États-Unis le 26 janvier en partenariat avec Verizon. Notez qu’il existe également une version Wi-Fi uniquement si vous n’êtes pas fan de Verizon ou si vous ne prévoyez pas de jouer pendant vos déplacements.

Le Wi-Fi Razer Edge se vendra 400 $. L’édition Founders comprend des écouteurs Razer Hammerhead True Wireless (2021) et coûte 500 $. Vous pouvez réserver un modèle Wi-Fi dès aujourd’hui à partir de Razer.com.

Alternativement, il existe la version Verizon. Le prix de détail est de 600 $, mais vous pouvez l’obtenir pour 360 $ (10 $ par mois pendant 36 mois) pour une durée limitée avec un nouveau contrat. Une autre option consiste à acheter un nouveau smartphone 5G aux côtés du Razer Edge 5G, qui baissera son prix à 180 $ (5 $ par mois pendant 36 mois). Plus de détails ici.

Le Razer Edge est livré avec un contrôleur Kishi V2 Pro. Il est détachable, donc c’est une sorte de téléphone, bien que nous ne soyons pas sûrs à 100 % qu’il puisse passer des appels téléphoniques.

Quoi qu’il en soit, le Razer Edge est alimenté par le Snapdragon G3x Gen 1, qui semble être basé sur le Snapdragon 888. Cette console dispose d’un refroidissement actif, elle pourra donc maintenir des niveaux de performances plus élevés qu’un téléphone. Le chipset est associé à 8 Go de RAM LPDDR5 et 128 Go de stockage UFS 3.1 (extensible avec des cartes microSD jusqu’à 2 To).

Ce qui lui donne un avantage (heh) sur les goûts du Steam Deck et du Nintendo Switch, c’est l’écran AMOLED de 6,8 pouces – il a une résolution de 2 400 x 1 080 pixels (20: 9) et un taux de rafraîchissement de 144 Hz. À titre de comparaison, le Switch OLED a un écran de 7 pouces, le Steam Deck a un écran LCD de 7 pouces, mais les deux n’ont qu’une résolution de 720p et ne fonctionnent qu’à 60 Hz. Il n’y a pas de mot sur le taux d’échantillonnage tactile, cependant.

Toutes les versions du Razer Edge ont une connectivité Wi-Fi 6E. Vous pouvez l’utiliser pour diffuser des jeux depuis votre PC ou votre console de jeu, ainsi que pour utiliser les services de streaming de jeux. Bien sûr, le chipset est suffisamment puissant pour gérer également les jeux et l’émulation natifs d’Android. La version proposée par Verizon a 5G – à la fois sous-6 GHz et mmWave. Le Wi-Fi 6 GHz et le 5G offrent des connexions à faible latence pour un décalage minimal.

Il y a Bluetooth 5.2 à bord et le contrôleur dispose d’une prise casque 3,5 mm. Si vous ne souhaitez pas utiliser d’écouteurs, il existe des haut-parleurs à 2 voies avec THX Spatial Audio, ainsi que 2 microphones pour le chat vocal. Il y a aussi une seule caméra frontale de 5MP (vidéo 1080p @ 60fps).

Il y a une batterie de 5 000 mAh à l’intérieur, mais il n’y a pas de mot sur la vitesse de charge. L’appareil lui-même pèse 264 g, ce qui monte à 5401 g une fois que vous avez connecté le contrôleur.

