Le Rayo Vallecano de James visite Gérone de Yaser Asprilla y Solís

James Rodriguez Vous pourriez contester ces miércoles votre premier parti comme titulaire au Rayo Vallecano devant Gérone pour la septième journée de la Liga de España.

Le Colombien vient de prendre quelques minutes dans l’empat face à l’Atlético de Madrid, et son équipe l’a besoin dans sa meilleure version pour obtenir un bon résultat en Terres Catalanes pour escalader certaines positions et faire en sorte que les points qui se classent aux coupes européennes.

L’Elenco de Vallecas se retrouve dans la décima casilla de la tabla general avec 10 pointsproduit de 2 victoires, 2 empates et 2 derrotas, sa dernière visite à Gérone a remporté une victoire 0-3.

Le début de la période en tant que visiteur du quartier rojiblanco est positif avec un trio devant la Real Sociedad, un match face à Getafe et une défaite contre l’Espanyol, rencontre qui se termine 1-2.

Rayo Vallecano tuvo el pasado lunes su primera session de entrenamiento Tras l’empate frente al Atlético de Madrid et este martes une segunda session para luego viajar a la ciudad de Gérone pour son duelo por la fecha 7.

James est présent dans les travaux de ces lunes, où il est entré au fond avec toute la plante. J’espère que le Colombien sera prêt à s’emparer du rôle de l’ancien titulaire d’Iñigo Pérez.

«James, je n’ai pas un médicament exact en quelques minutes. Entiendo l’euforia que hay de manera externe, soy empático, la asumo, entiendo las critiques. Vous ne pourrez pas jouer vos semaines et vous serez en troisième position ici”

« Siempre que puedo, lo hago, elogio. No es matemático, va a ir entrado, se doit s’adapter au groupe et comme es de éliteson Sencillas estas actuaciones », a déclaré le DT

Tous dans le Rayo Vallecano espèrent la version James en Copa América parce que je sais que ce qu’il faut pour faire une bonne campagne dans le camp espagnol.

« James sait qu’il est un des meilleurs joueurs du monde, il s’est bien adapté au groupe et à l’équipe. Nous sommes heureux de vouloir venir à bout de vos buts et de votre assistance afin de vous assurer de pouvoir vous aider et de désirer beaucoup de choses ici dans le Rayo.», a déclaré le défenseur Pep Chavarría.

Entre-temps, Gérone a eu 3 matchs consécutifs, 2 pour la Liga d’Espagne et 1 pour la Ligue des Champions de l’UEFA. Sa dernière victoire a été comme un visiteur 0-2 devant Valence pour la journée 6. Yáser Asprilla et Jhon Solis ils étaient titulaires.

Le Conjunto Catalán a besoin de trois points pour entretenir la partie médiatique du tableau et ne cherchez pas à connaître les points de descente qui pourraient engendrer votre permanence dans la première division.

L’élève rojiblanco se retrouve en position 12, avec un saldo de 2 victoires, 1 empate et 3 derrotas.

Alignements possibles

Gérone : Gazzaniga ; Aveugle, Juanpe, Krejčí, Alejandro Francés ; Oriol Romeu, Yaser Asprilla, Jhon Solís, Danjuma, Abel Ruiz, Miovski

Rayo : Bataille ; Lejeune, Mumin, Rațiu, Pep Chavarría, Unai López, Isi Palazón, Ciss, Randy Nteka, Adri Embarba, Jorge de Frutos