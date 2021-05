Le ravi Roberto Mancini prolonge son contrat avec l’Italie jusqu’en 2026

Le manager italien Roberto Mancini a signé une prolongation de contrat qui le maintiendra aux commandes jusqu’en juin 2026, a déclaré lundi le président de la fédération de football du pays (FIGC) Gabriele Gravina.

Le contrat initial de Mancini devait expirer après la Coupe du monde 2022 au Qatar et le nouvel accord le verra rester jusqu’à l’édition 2026.

«Nous voulions donner une continuité à notre travail. Au-delà de gagner un trophée, il y a un projet sur lequel travailler », a déclaré Gravina.

«Mancini travaille avec brio depuis deux ans et avancer sur ce projet était un devoir par respect pour la fédération et nos supporters.

«Nous avons fait un choix important, soutenu par nous au sein de la fédération et non par différents sponsors ou autres partis».

Mancini a été nommé manager de l’Italie en mai 2018 après avoir échoué à se qualifier pour la Coupe du monde 2018.

Le joueur de 56 ans a depuis pris en charge 28 matchs, en remportant 19 et en perdant deux fois, guidant l’Italie vers le Championnat d’Europe avec trois matchs à perdre alors qu’ils ont remporté les 10 matchs de la campagne de qualification.

Mancini, qui a établi un record en 2019 avec 11 victoires consécutives, a également conduit l’Italie aux demi-finales de l’UEFA Nations League où elle affrontera l’Espagne en octobre.

« Je suis très heureux », a déclaré Mancini. « Nous essayons de continuer le travail qui a porté ses fruits. Pouvoir constituer une équipe que j’aime me donne beaucoup de satisfaction et je suis optimiste pour l’avenir.

«Dans un an, nous aurons le Championnat d’Europe, la phase finale de la Ligue des Nations et la Coupe du monde. Le but est de pouvoir gagner en sachant que ce ne sera pas facile et qu’il faudra aussi un peu de chance. «

L’Italie est dans le groupe A avec la Turquie, le Pays de Galles et la Suisse aux Euros du 11 juin au 11 juillet et accueille le match d’ouverture à Rome où ils affrontent la Turquie.

