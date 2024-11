Le rationnement du sucre pendant la guerre a amélioré la santé des Britanniques conçus dans les années 1940

Le Royaume-Uni a été contraint de rationner le sucre pendant la Seconde Guerre mondiale. Photos Fox/Archives Hulton/Getty Images

Le rationnement du sucre pendant et après la Seconde Guerre mondiale semble avoir amélioré la santé des personnes conçues au Royaume-Uni à l’époque, réduisant ainsi leur risque de développer un diabète de type 2 et une hypertension artérielle des décennies plus tard. Cela suggère que consommer moins de sucre au début de la vie pourrait améliorer la santé à l’âge adulte.

L’exposition à un régime riche en sucre dans l’utérus a déjà été lié à un risque accru d’obésitéqui est connu pour augmenter le risque de diabète de type 2 et d’hypertension artérielle, ou hypertension. Il n’est toutefois pas clair s’il s’agit d’un lien de causalité, et les investigations sur ces questions sont entravées par le fait qu’il est difficile, voire contraire à l’éthique, pour les chercheurs de forcer les gens à suivre des régimes alimentaires spécifiques.

Il n’en va pas de même pour les gouvernements en temps de guerre, c’est pourquoi Tadeja Gracner à l’Université de Californie du Sud et ses collègues ont décidé de tirer parti d’une situation de la Seconde Guerre mondiale qui agissait comme une expérience de régime naturel. En janvier 1940, quelques mois après le début de la guerre, le gouvernement britannique commença à rationner la nourriture. Cela impliquait de limiter les adultes à environ 40 grammes de sucre par jour. Plus d’une décennie plus tard, en septembre 1953, le rationnement a pris fin et les gens ont rapidement augmenté leur consommation de sucre pour la porter à environ deux fois plus.

L’équipe de Gracner a analysé les dossiers de santé de plus de 38 000 personnes interrogées dans le cadre du projet UK Biobank entre 2006 et 2019. Toutes étaient âgées de 51 à 66 ans au moment des enquêtes et conçues quelques années avant la fin du rationnement, ce qui signifie ils ont été exposés à un apport limité en sucre dans l’utérus et au début de leur vie. Les chercheurs ont également examiné les mêmes données provenant de 22 000 personnes conçues environ un an après la fin du rationnement. Les deux groupes avaient une composition similaire en termes de sexe et de race, et avaient des antécédents de diabète similaires, ce qui a permis de permettre des comparaisons entre eux.

Dans les deux groupes, plus de 3 900 personnes ont reçu un diagnostic de diabète et 19 600 d’hypertension, mais la prévalence de ces deux affections était beaucoup plus faible pour celles conçues pendant le rationnement. Les membres de ce groupe avaient 35 % moins de risques de développer un diabète de type 2 au milieu de la soixantaine, et ceux qui ont développé cette maladie l’ont fait en moyenne quatre ans plus tard que ceux qui ont été conçus après la fin du rationnement. En ce qui concerne l’hypertension, les personnes du groupe exposé au rationnement étaient 20 % moins susceptibles de souffrir de cette maladie au milieu de la soixantaine, et ont encore une fois constaté un retard moyen dans son développement, cette fois de deux ans.

Surtout, même si le rationnement a entraîné de nombreux changements dans le régime alimentaire des Britanniques, il semble que la réduction de la consommation de sucre ait fait une grande différence. Malgré les changements dans les aliments disponibles, les régimes alimentaires moyens pendant le rationnement contenaient des niveaux similaires d’autres types d’aliments, tels que les graisses, la viande, les produits laitiers, les céréales et les fruits, comme par la suite. Une explication pourrait être qu’une exposition précoce et accrue au sucre entraîne une préférence pour la consommation de sucreries tout au long de la vie, explique Gracner. Cela pourrait également conduire à changements épigénétiques qui réduisent la capacité des gens à contrôler leur glycémie, augmentant ainsi le risque de diabète de type 2 et d’hypertension, dit-elle.

Alternativement, il se pourrait qu’une consommation généralement plus faible de calories résultant d’une consommation moins sucrée puisse expliquer l’amélioration de la santé des personnes conçues pendant le rationnement, dit Scott Montgomery Université d’Örebro en Suède, plutôt que de réduire la consommation de sucre en soi. Pendant le rationnement, les gens mangeaient environ 100 calories de moins par jour, et les personnes conçues pendant le rationnement avaient un risque de développer une obésité 30 % inférieur à celles conçues plus tard, ce qui suggère que cette réduction calorique a joué un rôle. « Ce n’est peut-être pas nécessairement l’exposition à des niveaux élevés de sucre, cela pourrait être autre chose », explique Montgomery.

Quoi qu’il en soit, alors que la quantité de sucre consommée lors du rationnement était similaire aux directives diététiques recommandées par le Royaume-Uni aujourd’hui, la consommation réelle est bien plus élevée. Les résultats montrent qu’il y a des avantages évidents à réduire les émissions, dit Montgomery. « Les gens devraient réduire leur consommation de sucre aux niveaux recommandés. »