Le ratio de moutons par habitant en Nouvelle-Zélande tombe à un niveau record | Nouvelles du monde

Le ratio néo-zélandais de moutons par rapport aux humains est tombé en dessous de cinq pour un – le plus bas jamais enregistré.

Le pays d’un peu plus de cinq millions d’habitants est célèbre pour plusieurs choses – parmi lesquelles les All Blacks, Jacinda Ardern et avoir plus de moutons que d’hommes.

Mais les troupeaux ont diminué depuis les jours de pointe des moutons des années 1980, quand il y avait 22 moutons pour chaque personne.

En savoir plus:

Des moutons inscrits comme élèves pour sauver des classes à l’école française

Tester à quel point les rots de mouton sont mauvais pour la planète

En 2022, le troupeau national de moutons comptait 25,3 millions, selon Stats NZ – une diminution de 400 000 par rapport à l’année précédente.

Le nombre national de moutons a été enregistré pour la première fois dans les années 1850. C’est la première fois que le ratio tombe en dessous de cinq pour un, a déclaré Jason Attewell, directeur général des informations économiques et environnementales de Stats NZ.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:40

La Nouvelle-Zélande « se dirige vers une république »



« L’Australie compte actuellement trois fois plus de moutons que la Nouvelle-Zélande, bien que leur ratio ne soit que d’environ trois moutons pour un Australien », a-t-il ajouté.

La baisse du nombre de moutons est due à une série de facteurs, notamment le passage de la laine aux matériaux synthétiques et la vente de terres agricoles pour la foresterie.