Le raté de la Coupe du monde 2022 ? Hwang Ui-jo en tant que baby-sitter pour la Corée du Sud

Jusqu’à présent, Hwang Ui-jo, de Corée du Sud, a peut-être raté la Coupe du monde 2022.

Hwang, 30 ans, a rejoint Nottingham Forest cet été en provenance de Bordeaux après la relégation du club de Ligue 1, mais a été immédiatement prêté à l’Olympiacos. Et bien que les Tricky Trees aient du mal en Premier League, ils ne souhaitent peut-être pas le garder dans le giron après cette puanteur.

Lorsque le ballon est arrivé du flanc droit, il est venu avec un bon rythme – mais quand même… ne pas toucher la cible à environ 12 mètres était extrêmement décevant.

Ça devrait être 1-0 Corée du Sud ! 🤦Hwang Ui-jo n’arrive pas à croire qu’il a raté… #BBCWorldCup #BBCFootball24 novembre 2022 Voir plus

La Corée du Sud a réussi à s’accrocher au cours de la première mi-temps, l’Uruguay se rapprochant du but. Darwin Nunez a dû tomber particulièrement profondément pour récupérer le ballon, mais la meilleure chance de la mi-temps est venue lorsque Diego Godin a réussi à se connecter avec les boiseries, alors que les Coréens poussaient un soupir de soulagement.

La Corée – qui a aligné cinq joueurs appelés Kim en défense et dans les buts – a contrôlé une seconde mi-temps très différente, limitant les Uruguayens à de réelles chances, l’attaquant de Liverpool Darwin Nunez n’ayant pas réussi à trouver l’ancienne star des Reds Luis Suarez lorsqu’il a percé la ligne arrière adverse et a glissé le ballon dans les gants du gardien de but.

Même Son Heung-min ne pouvait pas croire à quel point ce jeu était mauvais… (Crédit image : ANP via Getty Images)

Avec toutes les discussions avant le match sur Son Heung-min, qui était considéré comme un doute, l’attaquant de Tottenham Hotspur a réussi à traverser le match avec un masque facial. Son s’est blessé à la pommette lors de la victoire des Lilywhites en Ligue des champions à Marseille et n’avait plus joué au football de compétition depuis.

Luis Suarez et l’ancien attaquant de Manchester United Edinson Cavani, ce dernier remplaçant le premier en tant que remplaçant, ont tous deux participé à un quatrième tournoi de la Coupe du monde chacun.

Au moins, Hwang a contribué à quelque chose, cependant – l’Uruguay contre la Corée du Sud a été le premier match de l’histoire d’une Coupe du monde sans aucun tir cadré. L’histoire est faite, les gars.