Le rat amoureux Adam Collard plonge Celebs Go Dating dans le chaos en se faufilant à des rendez-vous secrets avec sa co-star

Le rat amoureux de LOVE Island, Adam Collard, a plongé le tournage de Celebs Go Dating dans le chaos en se faufilant pour des rendez-vous secrets avec sa co-star Lottie Moss.

Le couple a mis la langue dans le casting après qu’il soit devenu clair qu’ils avaient des yeux l’un pour l’autre.

Grille arrière

Adam Collard et Lottie Moss ont profité d’une piqûre de rendez-vous secrets[/caption] Grille arrière

Le couple a discuté au siège de Celebs Go Dating[/caption] Grille arrière

Une source a déclaré au Sun qu’il y avait une « attirance instantanée » entre le couple[/caption]

Une source a déclaré en exclusivité au Sun : « Ce fut un mélange dynamique et explosif de célébrités et il y a eu une attirance instantanée entre Lottie et Adam. Ils se sont vraiment bien entendus dans les coulisses.

L’initié a ajouté: «Ils ont eu des rendez-vous et ont vu où cela mène. Cela a été très amusant mais qui sait si cela durera au-delà du tournage de la série…

« Chaque célébrité de la série est attirée par d’autres célébrités et cette fois ce n’est pas différent. »

Cela survient alors que le couple a été vu faire une apparition discrète lors du tournage au QG de l’émission E4 à Londres le 7 août.

La sœur de Kate Moss et l’homme à femmes d’ITV2 ont été aperçus en train de discuter pendant plusieurs minutes alors qu’ils attendaient un taxi après le tournage.

Lottie arborait une robe collante et montrait son rami tonique tandis qu’Adam la gardait décontractée dans une chemise à carreaux portée par-dessus un t-shirt et un jean.

La veille au soir, le couple a été vu au lieu de rencontre des célébrités Chiltern Firehouse où ils ressemblaient vraiment à un objet.

En plus de se tenir la main en quittant le lieu glamour, ils sont retournés ensemble à leur hôtel.

Le couple est rejoint sur Celebs Go Dating par Vanessa Feltz, Chloe Burrows de Love Island, le comédien Spuddz et Mark-Francis Vandelli de Made In Chelsea.

Adam a récemment déclaré à Mail Online: « Celebs Go Dating est très amusant, un très bon casting, c’est beaucoup plus léger et moins sérieux.

« En fait, c’est bien de faire un spectacle à la maison. Le casting s’entend vraiment bien et nous sommes sortis l’autre soir, moi, Spuddz, Chloé et Lottie.

Adam a acquis une réputation de lothario lors de son premier passage sur Love Island en 2018, où il est sorti avec Rosie Williams et Zara McDermott.

Il a tenté de restaurer sa réputation avec un passage comme une bombe l’été dernier et est sorti avec Paige Thorne, mais leur romance a pris fin peu de temps après avoir quitté la villa.

Grille arrière

Lottie a flashé son ventre dans une robe collante[/caption] Grille arrière

Adam est parti après le tournage[/caption] Grille arrière

Lottie a montré son tatouage dans le bas du dos et son encre sur le bras[/caption]