Le rassemblement pour l’auteur Salman Rushdie attire des centaines de partisans à New York

Des amis et d’autres auteurs se sont exprimés au nom de Salman Rushdie lors d’un rassemblement vendredi sur les marches de la succursale principale de la bibliothèque publique de New York, une semaine après qu’il a été attaqué sur scène dans l’ouest de l’État de New York et hospitalisé pour des coups de couteau.

L’état de Rushdie s’est amélioré et, selon son agent littéraire, il a été retiré d’un ventilateur.

Jeffrey Eugenides, Tina Brown et Kiran Desai faisaient partie de ceux qui ont partagé leurs souhaits d’un rétablissement complet, ont raconté des histoires sur Rushdie en tant qu’inspiration et défenseur de la liberté d’expression, et ont lu des passages de ses livres, essais et discours, y compris de Les versets sataniquesle roman de 1988 qui a été condamné par certains musulmans comme blasphématoire.

Rushdie a passé des années à se cacher après que l’ayatollah iranien Ruhollah Khomeini a publié un édit en 1989, une fatwa, appelant à sa mort, mais il a voyagé librement au cours des deux dernières décennies.

“Champion des mots et des écrivains”

Le rassemblement d’une heure “Stand with Salman” a été présenté en partie par la bibliothèque, par l’éditeur de Rushdie, Penguin Random House, et par l’organisation littéraire et de défense des droits humains PEN America.

Des centaines de personnes étaient présentes, dont beaucoup étaient affiliées au PEN, dont Rushdie, 75 ans, est un ancien président.

“Il a été un défenseur constant et infatigable des mots et des écrivains attaqués pour le prétendu crime de leur travail”, a déclaré la première intervenante de la journée, la PDG de PEN, Suzanne Nossel.

“Aujourd’hui, nous célébrerons Salman pour ce qu’il a enduré, mais plus important encore, à cause de ce qu’il a engendré – les histoires, les personnages, les métaphores et les images qu’il a données au monde.”

Le rassemblement n’incluait aucun nouveau mot de Rushdie, mais Nossel a déclaré que l’auteur était au courant de l’événement et avait même fait des suggestions sur ce qu’il fallait lire.

Le fils de Rushdie, Zafar Rushdie, qui était avec son père, a tweeté que “c’était génial de voir une foule rassemblée” devant la bibliothèque.

“Stand with Salman” a eu lieu le lendemain du jour où un juge de Mayville, NY, a refusé la mise en liberté sous caution de Hadi Matar, 24 ans, qui a plaidé non coupable de tentative de meurtre et d’agression.

Parmi les autres lecteurs présents à l’événement figuraient l’auteur et journaliste Gay Talese, l’auteur et ancien président du PEN Andrew Solomon, et le poète, avocat et activiste Reginald Dwayne Betts.

“Le monde dans lequel nous vivions”

L’acteur Aasif Mandvi a lu le prochain roman de Rushdie, Ville de la victoireque Rushdie avait terminé avant l’attaque et comprend le passage “Je ne suis moi-même rien maintenant. Tout ce qui reste est la ville des mots. Les mots sont les seuls vainqueurs.”

Eugenides, dont les romans incluent le lauréat du prix Pulitzer Middlesex, se souvient avoir voyagé à Londres au début des années 1980. Eugenides avait 20 ans et le roman révolutionnaire de Rushdie Les enfants de minuit venait d’être publié. Il savait que Rushdie vivait là-bas et a décidé qu’il voulait le rencontrer. C’était des années avant Les versets sataniques a été publié, et Eugenides a trouvé son nom et son adresse dans l’annuaire téléphonique.

“J’ai emmené le métro chez lui. Il s’est avéré que Salman n’était pas chez lui ; il était en Italie, en vacances”, a déclaré Eugenides, qui a été accueilli par la belle-mère de Rushdie à l’époque, puis a laissé un mot. pour l’auteur.

“C’était le monde dans lequel nous vivions”, a ajouté Eugenides.