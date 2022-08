Le rassemblement Pistol Shrimp échoue à Burlington – Shaw Local

Tucker Bougie et Ivan Witt ont frappé des doubles RBI consécutifs en haut de la neuvième manche pour tirer les crevettes pistolet de la vallée de l’Illinois en une course, mais le rallye a échoué dans une défaite de 11-10 contre les Burlington Bees à Burlington, Iowa mercredi.

Les Bees ont marqué trois points en fin de deuxième pour prendre une avance de 3-0, mais les Crevettes ont répondu avec deux en troisième et trois en quatrième pour aller de l’avant 5-3.

Burlington a marqué quatre points dans les cinquième et septième manches – avec la crevette en marquant un dans la sixième – avant que la crevette ne monte sa tentative de retour avec deux points dans les huitième et neuvième cadres.

Alton Gyselman a réussi deux doubles RBI et a terminé avec quatre points produits, réalisant des points en quatre manches différentes.

Kody Watanabe a été 2 en 5 avec trois points et deux points produits, le diplômé d’Ottawa Evan Evola est allé 3 en 4 avec un point et un point produit et Kevin Parker a triplé et marqué trois points.

Daniel Strohm a obtenu une non-décision, accordant cinq points (tous mérités) sur deux coups sûrs avec six retraits au bâton et six marches en 4 1/3 manches, tandis que Preston Kaufman a pris la défaite en relève, abandonnant deux points (tous mérités) sur deux coups sûrs. sans retraits au bâton et une marche alors qu’il faisait face à trois frappeurs sans enregistrer de retrait.

Les Crevettes (35-21 au total, 15-10 en deuxième demie) affrontent les Danville Dans (40-13, 19-4) à 19h05 jeudi au Pérou.