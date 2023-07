Le rassemblement Pickens de Donald Trump attire 15 000 personnes

On ne savait pas immédiatement combien de personnes s’étaient rassemblées dans les rues du centre-ville de Pickens, une petite ville du nord de l’État conservateur de Caroline du Sud d’environ 3400 habitants. Les responsables de l’application des lois ont déclaré à certains médias qu’environ 15 000 personnes s’étaient rassemblées à 11 heures, deux heures avant les remarques de Trump.

« Il n’y a nulle part ailleurs où je préférerais être pour lancer le week-end du 4 juillet qu’ici sur Main Street, avec des milliers de patriotes assidus de Caroline du Sud qui croient en Dieu, en famille et en pays », a déclaré Trump à une foule rugissante debout sur l’asphalte. que les températures ont grimpé dans les années 30.

L’ancien président américain Donald Trump prononce un discours lors de son rassemblement « Make America Great Again » à Pickens, en Caroline du Sud, samedi. Crédit: Reuter

La région fortement républicaine est populaire pour les espoirs du GOP car ils visent à attirer le soutien de la première primaire présidentielle de Caroline du Sud. Ces derniers mois, d’autres candidats, dont le gouverneur de Floride Ron DeSantis, l’ancien vice-président Mike Pence et l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy, ont tous organisé des événements dans le nord de l’État, ainsi que les deux sud-caroliniens en course : l’ancien gouverneur Nikki Haley et le sénateur Tim Scott. .

Mais aucun n’a attiré une foule comme Trump, dont l’apparition a effectivement fermé la quintessence du centre-ville sud de Pickens.

L’ancien président américain Donald Trump lors d’un événement de campagne à Pickens, en Caroline du Sud, le samedi 1er juillet. Crédit: Bloomberg

Contrairement à ses campagnes de 2016 et 2020, qui ont attiré des milliers de personnes à des rassemblements dans les États du pays, l’effort de Trump en 2024 a été nettement différent. Plus tôt cette année, au lieu de s’adresser aux électeurs dans un gymnase ou un hangar d’avion, Trump a organisé son premier événement de campagne en Caroline du Sud à l’intérieur du Statehouse en Colombie, déployant son équipe de direction de l’État lors d’un rassemblement sur invitation uniquement dans un hall orné entre la Chambre et le Sénat. chambres.

Dans d’autres États, l’ancien président a concentré ses efforts sur des événements plus petits, y compris une série de discours devant les organisations du parti de l’État, alors qu’il s’efforce de renforcer sa position auprès des délégués et des responsables locaux.